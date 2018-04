Kicseréltette a lejárt személyijét - megbüntették: nem őrizte meg az igazolólapot - 900 forint volt a tanulópénz

A kormányhivatalban segítettek Nagy Krisztinának. Kapott új adatlapot. Fotó: Török János

Mivel február végén lejárt a személyi igazolványa Nagy Krisztinának, még korábban elhatározta, újat csináltat. Néhány nappal később át is vette új okmányát. Elfeledkezett azonban arról, hogy korábbi igazolványszámához más is kapcsolódik. Erre csak akkor eszmélt rá, amikor pár nap múlva megbüntették a 3F-es villamoson, mondván, nem egyezik az igazolványa száma a bérletre ráírttal.Krisztina elmondta az ellenőrnek, hogy új az igazolványa, sőt mutatta az előző havi utazási igazolványokat is, amelyeken szintén a régi személyi száma szerepelt. Ez azonban nem győzte meg az ellenőröket: megbüntették. De „csak" 900 forintra – ha érvényes bérletét 3 napon belül bemutatja a Dakört irodájában. Ha ezt nem teszi meg, a büntetés 11 ezer forintra emelkedik.A nő nem értette, mit kellett volna tennie. – A személyi igazolványt ki kellett cseréltetnem, hiszen megbüntetnek, ha lejár. De mit tegyek a bérlettel, ha ez még érvényes? Egy hónapon belül vegyek még egyet? – kérdezte a pórul járt hölgy.Utánajártunk, mi a teendő ilyen esetben. A Dakört Kft.-től azt a választ kaptuk, ellenőreiknek a bérlet érvényessége mellett vizsgálniuk kell, hogy a bérletszelvény a felmutatójának tulajdonát képezi-e. „A személyi igazolvány cseréjekor az okmányiroda az ügyfél rendelkezésére bocsát egy fényképes adatlapot, amely tartalmazza az ügyfél adatait, valamint a bevont személyi igazolvány számát is" – állt közleményükben. Mint kiderült, ezt az adatlapot kellett volna megőriznie Krisztinának, aki erre nem gondolt. A kormányhivatal megkeresésünkre segített a nőnek, újra kiállítva neki ezt az adatlapot.– Sokszor nem gondolnak ügyfeleink arra, hogy személyi igazolvány cseréjénél másra is figyelniük kell. Jelen esetben arra, hogy ha rendelkeznek bérlettel, akkor az azon feltüntetett igazolványszám nem fog egyezni az újjal – magyarázta Csányi Zsolt, a Szegedi Járási Hivatal Kormányablak főosztályvezetője. – Ilyenkor valóban az a teendő, hogy meg kell őrizni az adatlapot, amely az új mellett a régi okmány számát is tartalmazza, sőt el is kell tenni a bérletük mellé. Többször előfordult már ilyen eset, az ügyintézők igyekeznek felhívni erre az ügyfelek figyelmét – tette hozzá.Miután az igazolólap birtokában Krisztina befizette a 900 forintos büntetést, azt is megtudta, hónap közben is lehet bérletet cserélni a jegy- és bérletárusoknál, 150 forintért.