Kiderült, mi bűzlött az Algyői útnál: nyolcvankétszerese volt a szénhidrogén a megengedettnek

Jó nagy kanna



A földtulajdonos kannányi olaját keveselltük, megkérdeztük szakértőnket. Levezetése szerint 1 liter föld szárazanyag-tartalma durván 0,5 kg, 1 teherautó elvisz legalább 10 köbmétert, az 5000 kg szárazanyag. Így egy kocsi 41 kg, nagyjából 50 liter alifás szennyezőt szállított el. Ez kannának már jó nagy, és a teherautók sem egyszer fordultak. Az elszállított mennyiségre a közérdekű adatigénylésben kapott három oldalon nem találtunk adatot.

Mol: Semmi közünk hozzá

Termelhetnek is rajta

– Gyanús homokkal töltötték fel a szántóföldet – írtuk október közepén annak kapcsán, hogy még egy hét után is büdös volt Szeged határában, az Algyői út végén. Olvasónktól tudtuk meg, hogy a Suzuki-szalon, illetve a Shell-töltőállomás mögötti szántóföldre helyenként agyagos homokot terítettek szét. Az egyik kútkezelőt fáradt olajra emlékeztette az intenzív szag, a suzukisok mocsárillatot éreztek, a Bástya sor lakói közül többen savas-gázolajos bűzre panaszkodtak. Egy közelben földet művelő gazda szerint úgy egyhektárnyi területen szórták szét a homokot.A kivizsgálás közérdekű bejelentésre indult, a megyei kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya októberben helyszíni szemlét tartott. – A munkatársak megbizonyosodtak arról, hogy az ügyben sürgős, azonnali beavatkozás nem szükséges – írta a kormányhivatal.Egy idő után – de még a hatósági eljárás befejeződése előtt – megkezdődött a gyanús homok összegyűjtése és elszállítása. A kormányhivatal azt írta, hogy a tulajdonos nem találta megfelelőnek a feltöltőanyag humusztartalmát és szemcseösszetételét, ezért az elszállíttatás mellett döntött. Később kiderült, van nagyobb baj is.A talajminták több összetevő – elsődlegesen szénhidrogén-származék – tekintetében meghaladták a jogszabály által előírt határértéket. Ez állt a kormányhivatal első gyorsjelentésében, később hozzátették: a nyilvános vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a kihelyezett anyag TPH-tartalma jelentősen meghaladta a hatósági engedélyben megadottat. A nyilvános jelentést azonban nem nézhettük meg, ehhez közérdekű adatigénylést kellett benyújtanunk. Idővel célt értünk, kaptunk három oldalon több tucat, számunkra értelmezhetetlen adatot, így vegyészhez fordultunk.A szakembertől megtudtuk, hogy az alifás szénhidrogének (TPH) szennyezettségi határértéke 100 mg/kg, az algyői minta 8200-at tartalmazott, ami nyolcvankétszerese a megengedettnek. Az összes policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) szennyezettségi határértéke 1 mg/kg – a mintában ebből tizenkétszer ennyi volt.Algyő közelsége miatt adta magát a kérdés, köze lehet-e a Molnak a szennyeződéshez. „Az ügyben hatóságunk egyértelműen megállapította, honnan származik a feltöltésre használt anyag, így a Mol Nyrt. felé semmilyen intézkedés nem indokolt" – írta kérdésünkre a kormányhivatal. Hangsúlyozták, minden ipari tevékenységet végzőnek lehet nagyobb mennyiségű olajterméke, vagy annak hulladéka – például fáradt olaj –, ami műszaki hiba miatt elfolyhat.Természetesen kerestük a Molt is. – Semmi közünk a kérdésben feltett hulladékhoz, társaságunk a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok szerint kezeli, szállítja és semmisíti meg a munkák során képződő hulladékokat – írták.Sok mindent tisztázna, ha megosztaná velünk a hatóság, honnan származik a szennyezett feltöltőanyag, de ezt ismételt érdeklődésünk ellenére sem sikerült megtudni. Ahogy azt sem, hova vitték a gyanús homokot. Pedig erre is többször rákérdeztünk. Fotós kollégánk egyszer utána is eredt két megrakott autónak, de amikor „lebukott", azok megálltak – és nekik volt több idejük.Az ügyben a kormányhivatal hangsúlyozta, a mintavétel nem a szántóföldről történt, az érintett ingatlan ugyanis „kivett terület", nem folyik rajta mezőgazdasági termelés – a hatóság tehát a feltöltőanyagból vett mintát. A területet egyébként tulajdonosa – akit mi is elértünk – bérbe adta. Az ügyben a terület bérlőjével, a feltöltést végzővel tartja a kapcsolatot a hatóság, a szerződés ismeretében a tulajdonost nem vonták be az eljárásba – írta a kormányhivatal.– A mért koncentrációkból kiszámítva egykannányi fáradt olajnak megfelelő szennyeződésről beszélhetünk, ennyi nagyon sok autószervizben napi szinten keletkezik – írta lapunknak a föld egyik tulajdonosa. Hozzátette, szándékos szennyezés nem történt, a feltöltőanyagot önként elszállította, mivel már korábban intézkedett a szántóföld minősítés visszaállítására. Tőle tudjuk, hogy már az aranykorona-értéket is meghatározták, a terület mezőgazdasági művelésre alkalmas.