Kidőlt a fal, az önkormányzatnak sincs pénze a helyreállításra: életveszélyes házban laknak a baksi Engiék

Nem volt nehéz megtalálni Engi Imréék otthonát a baksi Váradi úton, mert már messziről látszott, hogy az épület utca felőli fala gerendákkal van megtámasztva. Aztán megláttuk, hogy a ház egyik oldala teljesen kidőlt. Nem kell szakértő, hogy kiderüljön: az ingatlan életveszélyes.– Fel se ébredtünk, csak később vettük észre, hogy kidőlt a házunk fala, amin nem látszott semmi sem – mondta Engi Imre, aki azt is elmesélte, hogy a felesége és ő is súlyos beteg.A férfi szerint a polgármester egy építésszel még akkor kiment a házukhoz, és egy héten keresztül rendszeresen jártak felmérni a terepet, de különösebben nem segítettek.Annyi azért látszik, hogy a kidőlt falrészt egy fóliával terítették le, és ahol tudták, megtámasztották a falakat. Ez azonban Engiék szerint kevés. Bár azt a szobát, amelyiknek kidőlt a fala, nem használták, mégis komolyabb segítséget várnának az önkormányzattól, mert nekik nincs rá pénzük. Pedig a férfi szerint lett volna, csak ellopták.– A fal leomlása után mindketten kórházba kerültünk, amikor valaki ellopta az itthon tartott kétmillió forintunkat – állítja a nyugdíjas férfi, aki azt is hozzátette, hogy feljelentést tett a rendőrségen, ahol azonban a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. A nyomozás lezárásáról szóló levélből kiderült, hogy Engiék azt mondták, az alsó épületben rejtették el a pénzt, de az épületet nem lehetett bezárni.– Az önkormányzatnak nincs pénze, örülünk, hogy a kötelező feladatokat el tudjuk látni – ezt már a falu polgármestere mondta lapunknak. Búza Zsolt hozzátette, hogy amit tudtak, megtettek. Átköltöztették a házaspárt a melléképületbe, ami nem életveszélyes, a leomlott falat befóliázták, az utcafrontot pedig gerendákkal támasztották meg. Engiék egyébként azóta is a házban alszanak, nem akarnak kiköltözni.A polgármester azt is elmondta, hogy az építésügyi hatóság szerint már régen fel kellett volna tűnnie a házaspárnak, hogy az épülettel gondok vannak.– Van a házaspárnak egy gyermeke Szegeden, azt javasoltuk, hogy tőle kérjenek segítséget – mondta Búza Zsolt. Engi Imre szerint viszont nem tartják a kapcsolatot egyetlen rokonukkal sem.