Kiégett egy épület Hattyason, házra és villanyvezetékre dőltek a fák

Teljes terjedelmében égett egy harminc négyzetméteres épület hétfőn délután a szegedi Hattyas telepen. A tároló környezetében az avar is lángra kapott, mintegy ezer négyzetméteren pusztítottak a lángok. A szegedi hivatásos tűzoltók két egysége három vízsugárral fojtotta el a lángokat. A tűzesetben nem sérült meg senki - áll a katasztrófavédelem közleményében.

A katasztrófavédőknek több épületre dőlt nagy méretű fával is akadt dolguk Szegeden. A tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével végezték el a műszaki mentést. A Subasa utcában is kidőlt egy fa, a törzse a közelben futó villanyvezetéket és a kerítést is veszélyeztette. A város hivatásos egysége rövid idő alatt a helyszínre ért, a tűzoltók motoros láncfűrész segítségével végezték el a beavatkozást. Személyi sérülés egyik esetben sem történt - tudatta Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.