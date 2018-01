Kiesett a szegedi dal A Dalból

A szegedi származású Szalma Annamária és párja, Szikszai Péter előadásában elhangzott Nekem te című szám szövegírásban és a hangszerelésben Annamária testvére, Szalma Edvárd is részt vett, a három fiatal először mérette meg saját szerzeményét nyilvánosan. A szerelmes dalt azonban únyán lepontozta Both Miklós, Frenreisz ároly, Mező Misi és Schell Judit, a zsűri minden tagja 6 pontot adott. Both Miklós úgy fogalmazott, akkora szerelemről énekeltek a dalban, ami nincs is, és naivnak nevezte ezt a fajta életérzést, amit megjelenítettek. A nézői szavazatok alapján is 6 pontot írtak jóvá a formációnak, a 30 pont pedig csupán az utolsó helyre volt elegendő a szombati válogató tízes mezőnyében. Az előadást nem mentetté meg a műsor végén összesített özönségszavazatok sem, így a Maya ’n’ Peti kiesett az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutásért folyó üzdelemből.Holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte A Dal 2018 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor Biga és Odett, a nézők szavazataival a SativuS jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.