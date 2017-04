Kiesett az édenből Dia

Nem fogok sírni – mondta a műsor előtt Dubela Dia, mégis ő volt az, aki többször is kiborult azalatt a két hét alatt, amit Bali szigetén töltött. Az Exek az édenben szegedi versenyzője volt az egyik legtemperamentumosabb szereplője a Viasat 3 párkeresőjének – az első adandó alkalommal ki is golyózták társai.Dia volt az első, aki párkapcsolatot alakított ki: szinte azonnal összejött Norbival. – Azóta többször megnéztem azt a jelenetet, amikor találkoztunk és egyértelmű, hogy szerelem volt első látásra – mesélt érzéseiről lapunknak a fiatal lány, aki beismeri: túlságosan elvitték az érzelmei a játék során. Ez pedig kifejezetten hátrányt jelentett számára azután, hogy megérkezett a játékba a fiú exe. Zsuzsi ráadásul nem is titkolta, hogy elsődleges célja Norbi visszaszerzése.

- Azt, hogy Norbi szájon csókolta Zsuzsit, Balin eltitkolták, mégsem ért váratlanul, amikor a tévében megláttam, mert utólag bevallotta. De nem haragudtam ezért rá, mert tudom, hogy ez is csak a taktika része volt.Egyértelmű volt, hogy a B-terve Zsuzsi volt, így nem akarta teljesen elmarni magától – mesélt Dia az érzéseiről.A szegedi lány a csütörtöki kiszavazáson a fiúktól két voksot kapott - éppen annyit, mint vetélytársa, Zsuzsi. Így a lányok is szavazhattak. Az már korábban is kiderült, hogy a játék két meghatározó egyénisége, Norbi és Tomi között megosztott lett a társaság – éppen Zsuzsi és Dia konfliktusa miatt. A legnehezebb helyzetben Franciska volt, hiszen míg Dia a barátnője, Tomi a párja volt. Éppen ezért, amikor a lányok is egy-egy szavazatot adtak a két rivális játékostársukra, az ő kezébe került a döntés. Ő pedig úgy határozott, hogy párját támogatja, így Diának kellett csomagolnia.- Éreztem, hogy ki fogok esni, de arra nem számítottam, hogy ezt éppen Franciskának köszönhetem majd – mondta Dia, aki azt mondja, emiatt borult ki annyira a döntés miatt. – Ő pontosan tudta, mennyire szeretem Norbit, mégis megtette ezt. Nyilván nekem is meglett volna a lehetőségem arra, hogy zsaroljak másokat a saját érdekemben és ezzel befolyásoljam a szavazást, de én ilyet Tomival ellentétben nem tettem. Viszont legalább egyenes gerinccel jöhettem ki a villából.A lány úgy fogalmazott, leginkább az fájt neki, hogy ott kellett hagynia a szerelmét. - Megígértettem vele, hogy megtesz mindent, hogy megnyerje a játékot – nekünk. Szóval akármi is történik ezután a műsorban, azt taktikának tekintem majd részéről, hiszen megbeszéltük, hogy ennek érdekében bármi belefér.