Kifehéredett a Soros-plakátok egy része: a kormányhivatalok feladata a politikai óriáshirdetések ellenőrzése szombattól

Fejetlenség

A plakátok egy része eltűnt

Ránézésre ellenőrizni?

– Reggel hat órakor fehérítették ki a kerítésünkön Soros György arcát. – Százi Miklósék a Szabadkai úton laknak egy kertes házban, lapunkban írtuk már róluk ősszel, hogy 1996 óta áll az óriásfelület a kertjükben. Ahogy a férfi mesélte, akkor még jó hasznot hozott, mára már több a nyűg vele.A törvényt, amely miatt most le kell szedni a politikai plakátokat, június 23-án fogadta el a parlament. Az új törvény szerint például a pártok csak listaáron vásárolhatnak plakáthelyeket. A jogszabály szerint a kihelyezést a kormányhivataloknak kell bejelenteni, azok is ellenőrzik annak betartását – csak az nem világos, hogyan.Az érintettek szombatig kaptak türelmi időt, ezért kell most eltávolítani azokat a plakátokat, amelyek az új törvénynek nem felelnek meg. Az a rendelet, ami azt szabályozza, hogy ki és hogyan ellenőrzi a törvény betartását, pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Nem csoda, ha most kapkodás van: senki nem igazán tudja, hogy mi a teendője.– Észre sem vettem, hogy ott van… – Egy szőregi házba csengettünk be, amely oldalán még mindig egy méretes Soros György-fej vigyorog.– Nekünk folyamatos szerződésünk van a plakáthely tulajdonosával, fogalmunk sincs, hogy mi van kiplakátolva. – A férfi többet nem akart nekünk mondani erről, becsukta az ablakot.Végigautózva Szegedet azt tapasztaltuk, hogy a plakátok legalább fele eltűnt. A plakátok oldalán lévő cégjelzésekből arra lehet következtetni, hogy legalább két olyan cég van, amely egyelőre nem nyúlt a felragasztott Soros-fejekhez. Szétnéztünk Makón, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is: azt tapasztaltuk, hogy ahol korábban Soros-plakátok voltak kiragasztva, onnan tegnapra eltűntek. Helyükön egyszínű, kék felület volt mindenhol, amerre jártunk.A pénteken megjelent plakáttörvény végrehajtási rendelete szerint a kormányhivatalok azok a hatóságok, ahová majd az új szerződéseket be kell nyújtaniuk a hirdetőknek, illetve a kormányhivatalok feladata az ellenőrzés is.– Egyelőre fogalmunk sincs, hogy mi lenne a feladatunk az ellenőrzésben. – Hegyeshalmi Tibort, a szegedi önkormányzat városüzemeltetési irodájának közterület-felügyeleti csoportvezetőjét azért kerestük meg, mert a pénteki rendeletben az áll, hogy a kormányhivatalok feladata a plakátok ellenőrzése, de segítséget kérhetnek a közterület-felügyelőktől.A csoportvezető nem igazán értette, hogyan segíthetnének a közterület-felügyelők, mert a plakáton nem látható, ha lejárt a szerződés, nem megfelelő tartalmú hirdetés került ki, illetve az sem állapítható meg ránézésre, hogy milyen áron helyezték ki a plakátokat.Kérdéseinket elküldtük a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak is, ott azt a választ kaptuk, hogy nem kívánják bevonni az ellenőrzésekbe a szegedi önkormányzatot, az ellenőrzési feladatokat saját hatáskörben, a törvényben meghatározott eljárásrendben, folyamatosan végzik.