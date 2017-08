Kifizetnék Vanessza műtétjét

– Egyre kevésbé bírom. Szombaton már földhöz vágtam a telefonomat, és kimentem az intenzív osztályról. Nagyon nehéz mindennap látni a lányomat öntudatlanul feküdni – fogalmazott Burkus Sándor. A szegedi édesapa szombati lapunkban mesélte el kálváriájukat a burgaszi orvosokkal.



A bulgáriai klinikán fekszik lánya immár három hete kómában azt követően, hogy lerobbant autójukba belerohant egy másik kocsi a leállósávban. A szülők hiába utaztak ki azonnal lányukhoz, azóta sem sikerül boldogulniuk a bolgár doktorokkal, akik angolul nem beszélnek, és nem is mutatnak hajlandóságot, hogy partnerként kezeljék őket.



Sem a konzullal, sem a szegedi orvosokkal nem voltak hajlandók kommunikálni telefonon, így gyakorlatilag információ nélkül ott ragadtak az országban, ahonnan viszont lányuk nélkül nem hajlandók eljönni.



– Szombaton találtunk egy ismerőst, akinek a sógora kórházigazgató Bulgáriában – mesélt az édesapa a hétvégi fejleményekről. – Ő beszélt a burgaszi kórház igazgatójával, így tudtuk meg, hogy nem is baleseti, hanem mesterséges kómában van Vanessza – fájdalmai miatt altatják folyamatosan.



Az elmúlt heteket pedig azzal magyarázták, hogy a konzul – más országok képviselőivel ellentétben – nem jött be a kórházba segíteni, az intézménynek pedig telefonon nincs joga tájékoztatást adni vagy ily módon a tolmácsolást elfogadni. Márpedig mi és Vanessza párja is csak angolul tudtuk volna megértetni magunkat velük. Sikerült szót érteni Szombaton így nagyon nagy szerencséjük volt, mert egy olyan doktornő volt ügyeletben, aki beszél idegen nyelvet. Neki köszönhetően egy nap alatt többre jutottak, mint az elmúlt hetekben összesen.



– Felhívtuk a szegedi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetőjét, amely fogadná Vanesszát, és megkértük a doktornőt, hogy beszéljen a professzor úrral. Annyiban maradtak, hogy készítenek egy friss gerinc CT-t és idegsebészeti vizsgálatot, amelynek tükrében Szegeden egy konzílium dönti majd el, hogy hozzájárulnak-e a szállításához. Azt szeretnék, hogy Szegeden gyógyítsák A szülők természetesen azt szeretnék, ha lányukat Szegeden gyógyítanák, ehhez magángéppel kell hazaszállíttatniuk. Ha azonban a repülést a szakemberek túl kockázatosnak találják Vanessza állapota miatt, aláírják a beleegyező nyilatkozatot, hogy Bulgáriában operálják meg nyaki csigolyáit, amelyek megrepedtek, és sürgős beavatkozást igényelnek.



Mint megírtuk, ezt úgy is vállalják, hogy nem tudják, miből fizetik ki, az elmúlt hetekben ugyanis összes tartalékukat felélték, a biztosító pedig információik szerint hónapok múlva fizet majd leghamarabb. Az édesapa pénteken nekünk elárulta, vélhetőleg a házukat jelzálogosítják el.



Erre azonban nem lesz szükség, szerkesztőségünkben ugyanis jelentkezett egy magánszemély, aki elkérte a család számlaszámát, hogy a műtét költségét, 2 millió forintot átutalja nekik.



Amikor a hírt az édesapával közöltük, először fel sem fogta, miről beszélünk, aztán pedig annyit kért, vegyük fel az úrral a kapcsolatot, hogy ha mégis haza tudják szállíttatni Vanesszát, vissza tudja neki utalni a pénzt, hiszen ez esetben nem használták fel arra a célra, amire szánta nagylelkű adományát. Nagylelkű adomány A család számlaszámát természetesen eljuttattuk a férfinak, aki azonban arra a kérdésünkre, szeretné-e pár mondatban elmondani, miért ajánlotta fel ezt a nagy összeget, miért érezte úgy, hogy segít a családon, nem reagált.



Neve egyébként szerepel a száz leggazdagabb magyar között, és ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt. Rajta kívül több más személy is segítséget ajánlott szerkesztőségünkön keresztül a családnak – volt, aki pénzt, más orvosi kapcsolatait. Ezeket is mind továbbítottuk.