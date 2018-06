Kígyószisz az építkezésen - fotó

Nem túl jó esélyekkel indulnak a terjőkekígyószisz-tövek az építkezési területen a túlélésért. Fotó: Borbola Lilla

– Hát én már megöregedtem, de ilyet még nem láttam. Ön szerint mi lehet ez? – tette fel a kérdést nekem telefonon olvasónk, aki a Kálvária sugárúton épülő új bevásárlóközpont építkezésén látta meg és fotózta le a kékeslila virágú növényt. A telefonáló emberére akadt: titkolt vágyam, hogy két lábon járó növény- (és természetesen bogár-, illetve madár-) határozó legyek, és minden környezetünkben élő fáról, virágról, madárról ránézésre tudjam, ki és mi ő. Ez nem irónia. Teljesen komoly. Csak úgy, a saját szórakoztatásomra. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy aktívan ezért nem túl sokat teszek mostanában, de az érdeklődésem azért megmaradt.Szóval kis találgatás után feladtuk, és inkább továbbítottam a profiknak a kérdést a füvészkertbe, ahonnan gyorsan meg is jött a válasz: terjőke kígyószisz van a képen. Nem túl gyakori, de nem is ritka – hűtötte le az izgalmunkat a szakember. Google barátunk pedig elmondta, hogy a népi gyógyászatban előszeretettel használták hasmenés és bélhurut enyhítésére. Ismertek vízhajtó, illetve fejfájás- és lázcsillapító tulajdonságai. Nevét pedig valószínűleg a kígyónyelvként kiálló termőiről kapta. Háromféle kígyószisz él az országban, ezek közül csak a piros kígyószisz védett – ontotta az információt a virtuális mindentudó. Máris bővült a saját adatbázisom egy új növénnyel.A minap arra volt dolgom, gondoltam, megkeresem, és lefotózom a kicsit kaktuszra emlékeztető törzsű növényt, amiről olvasónk is küldött telefonnal készített képet. Azt a különleges példányt már nem találtam az addigra meg-megnyírt területen, de vékonyabb szárúból jó pár lengedezett azon a részen, ahol még nem folyt a munka. Bóklászásomnak egy fűnyíró traktor vetett véget.