Kiírták a közbeszerzést a Maty-éri épületek megújítására

A Maty-éri olimpiai centrum fejlesztése javában zajlik, most az épületek átalakításához keresnek kivitelezőt. Fotó: Frank Yvette

Már megkezdődött a Maty-éri olimpiai centrum fejlesztése, összességében 1,8 milliárd forintból alakul át az egész létesítmény. A beruházás részeként leengedték a vizet, s jelenleg a halak életben maradásáért küzdenek. Közben a Közbeszerzési Értesítő nemrég megjelent számából kiderül, hogy a komplexum épületeinek átalakítására, építésére keresik a kivitelezőt szeptember 24-éig.A dokumentumból kiderül, hogy a parkolók számát nem bővítik a projekt keretében, ám a VIP-épületet modernizálják. A terasszal együtt nagyjából 800 négyzetméteres épület földszintjén lévő orvosi részleghez nem nyúlnak hozzá, az első emeleten azonban szerkezetileg teljesen megújul az emelt szintű VIP-szint, felette pedig újjáépítik a fedett tetőterasszal is ellátott VIP-szintet. Ezek megközelítéséhez új liftet és lépcsőt építenek ki. A céltorony és a VIP-épület közötti könnyűszerkezetes teraszon a meglévő burkolatot is lecserélik, s maga a céltorony is új külsőt kap.A projekt keretében lefedik a lelátót, ám annak lépcsőzete megmarad. Kommentátori állásokat építenek ki, s a portásfülke épülete acél térvázas burkolást kap, amelynek színe harmonizál majd az épületcsoport színével. A bejárati melléképületet pedig több mint 120 négyzetméterrel kibővítik.A cél, hogy a 2019-es világbajnokság idejére már egy megújult komplexum fogadja a sportolókat és az eseményről tudósító stábokat.