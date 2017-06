Kiírták a tendert a Szeged-Vásárhely közti vasútvonal felújítására - ezen jár majd a tramtrain is

A nyílt közbeszerzési eljárás a 135-ös vonal Hódmezővásárhely és Szeged közötti szakaszának felújításáról szól. A kiírás szerint a nyertesnek – sok minden más mellett – a szegedi Rókus állomás és a hódmezővásárhelyi Népkert állomás közötti 21,3 kilométer hosszú vasúti vonalszakasz fővágányait kell átépítenie 80–100 kilométer/órás pályasebességre, két új második vágány építésével. Az építési beruházás becsült költségét 1 forintban állapította meg az ajánlatkérő NIF Zrt . Az ajánlattevők augusztus 8-áig jelentkezhetnek a tervezésre és kivitelezésre kiírt tenderre. A felhívásban az is szerepel, hogy „jelen közbeszerzési eljárás feltételesen kerül megindításra".

A nem nyilvános költségű projekt során a szelvényezés alapján a Szeged-Rókus elágazás után kezdődő és a Hódmezővásárhelyi Népkert megálló-elágazóhellyel végződő, 21,3 kilométeres vasúti vonalszakasz nyíltvonali és állomási átmenő fővágányait építenék át nyolcvan-száz kilométer per órás pályasebességgel használhatóvá. A felújítás során Hódmezővásárhelyi Népkertnél teljesen, Algyő állomáson részlegesen újulna meg a nagyvasúti vágányhálózat. Két szakaszon, Szeged-Rókus elágazás és Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás és Kopáncs forgalmi kitérő között új második vágányt is létrehoznának. Az állomásokon és forgalmi kitérőknél térvilágítást építenének ki, korszerűsítenék a négyszáz voltos villamos energiaellátást, Algyőn P+R parkolót alakítanának ki. Átépítenék, cserélnék a biztonsági berendezéseket, új kábelhálózatot építenének ki az állomásokon és a vonalakon. A korszerűsítés integrált vasúti távközlési rendszer és korszerű utastájékoztató berendezések létesítését is magában foglalja - további részleteket találnak az iho.hu-n