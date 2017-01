Kijárási tilalom van a kicsiknek

Az utasok helyett mást ellenőriznek



Megkérdeztük az ellenőröket foglalkoztató Dakört Kft.-t, mit csinálnak jelenleg az ellenőrök, miután ingyenes a helyi tömegközeledés. A DAKK Zrt. válasza szerint a Dakört Kft. munkatársai a szolgáltatás minőségét (kültéri és beltéri utastájékoztatás, indulási és érkezési idő, járművezetők) ellenőrzik, valamint utasszámlálást végeznek.

Nem a Trabi, a sok hidegindítás a felelős



– Tévinformációnak tartom azt, hogy Szegeden csak a kétütemű autók nem közlekednek a szmogriadó alatt – írta – Tévinformációnak tartom azt, hogy Szegeden csak a kétütemű autók nem közlekednek a szmogriadó alatt – írta Muczán Gábor , a Trabant–Wartburg Klub elnöke, amikor azt szerettük volna megtudni, hány ilyen üzemképes, érvényes forgalmival rendelkező kocsi lehet a városban. Szerinte télen 20-30 ilyen autónál több nem róhatja Szeged útjait, ezeket inkább már csak hobbiszinten használják. Halász János , az SZTE környezeti kémiai tanszékének egyetemi tanára szerint a sok hidegindítás a legkárosabb. Az autók katalizátora csak üzemmeleg motornál tudja hatékonyan kiszűrni a káros anyagokat a kipufogógázból. A rövid utakon erre nincs esély, és ez esetben a modern autók sem képesek csodákra.

– Amint megkaptuk a polgármesteri határozatot a szmogriadóról, igazgatói utasítást adtunk ki a tagintézményeknek, hogy ne vigyék ki a szabad a levegőre a gyerekeket, és csak akkor szellőztessenek, ha nagyon szükséges – mondta el tegnap kérdésünkre Huszkáné Pék Erzsébet , a szegedi óvodaigazgatóság igazgatóhelyettese.Hétfő óta a szmogriadó riasztási fokozata van érvényben Szegeden a szálló por magas szintje miatt. A levegőt tegnap változatlanul egészségtelennek minősítette az Országos Közegészségügyi Központ, a szálló por mennyisége a riasztási küszöb közelében alakult.Bár az influenzaszezon miatt is hasznos lenne a gyerekeknek minél többet a szabad levegőn játszaniuk, illetve az ovikban szellőztetni, jelenleg jobban szolgálja a kicsik egészségét, ha nem mennek ki a poros levegőre – magyarázta az igazgatóhelyettes. Huszkáné Pék Erzsébet elmondta, az ovisok mozgásigényét most a jól felszerelt tornaszobákban igyekeznek levezetni, és bíznak benne, hogy mihamarabb újra szmogmentes lesz a levegő.Sajnos azonban úgy tűnik, ez egyelőre csak vágy marad. Bozóki László , a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa szerint a következő 4-5 napban semmiféle markáns időjárási változás, légmozgás nem látszik, ami kisöpörné Szegedről a szmogot, csak apróbb javulás várható. A hétvégén tehát marad a felhős-ködös-szmogos idő. A szakember szerint jövő hét végére tisztulhat ki a városban a levegő, és a hőmérséklet is enyhébb lesz a mostaninál.Megkérdeztük a városházát, tervezik-e a szmogriadó, illetve a buszok, villamosok, trolik ingyenes használatának meghosszabbítását, ami pénteken üzemzárásig tart. Arról tájékoztattak, hogy erről csak pénteken, a legfrissebb adatok ismeretében döntenek.