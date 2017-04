Kijelölik a szegedi parkolóautomaták helyét

Visszaváltják a parkolójegyeket



Június 6-ától kivonják a forgalomból az eddigi papíralapú parkolójegyeket. Akinél marad még a szelvényből, visszaválthatja az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán.

Elkezdték kijelölni az új parkolóautomaták helyét a járdákon. Megírtuk , ezek a berendezések váltják fel az elavult papíralapú parkolószelvényeket június 6-án, kedden reggel. A parkolási rendszert működtető SZKT ügyvezető igazgatója, Majó-Petri Zoltán elmondta, a hatóságokkal egyeztetve kellett elhelyezniük a gépeket a szakembereknek. Elvárás volt, hogy 75 méternél többet sehol se kelljen gyalogolniuk az autósoknak. Emellett a közművezetékeket és kapubejárókat is figyelembe vették.Mivel sehol a magyarországi városokban nem létezik naprakész közműtérkép, előfordulhat, hogy a szükséges fél méterre leásva találnak valamilyen vezetéket. Akkor arrébb telepítik az automatát fél-egy méterrel. Az is módosíthat a terveken valamennyit, ha régészeti értékre bukkannak. Ha az érintett utcák lakóinak kérdése van, azt a közlekedési társaság kapcsolat@szkt.hu e-mail-címen tehetik fel. Mérlegelésre kicsi a mozgástér, de van.Az optimális tervezés érdekében a sárga és kék fizetős parkolózónát összevonja az önkormányzat. A következő hetekben készítik elő a készülékek helyét, és telepítik azokat. A cégvezető tájékoztatása szerint az új parkolóautomatákból 131-et telepítenek. A közbeszerzési pályázaton nyertes német gyártótól egyenként nettó másfél millió forintért (összesen közel 200 millió forintért) vásárolják meg. Az áruk 48 hónapos garanciát és jótállást is tartalmaz.A készülékek acélborítása vandálbiztos, többkörös reteszelés védi a pénzkazettát. Rendelkezik graffiti elleni védelemmel, és 10 év átrozsdásodás elleni garanciával szállítja a gyártó. A város döntésének értelmében az automaták enciánkék színben érkeznek, az SZKT-nál tájékoztató matricákkal látják el őket. Az automaták elfogadják a magyar forintot (5, 10, 20, 50, 100 és 200) és az euró (1 és 2) érméket, valamint az érintésmentes (PayPass) bankkártyákat. Papírpénzt nem fogadnak el, valamint pénzt visszaadni sem tudnak. Papírjegyet nyomtatnak, azt kell majd a szélvédőre belülről kitenni.A start-stop rendszer követelményeinek megfelelően a gépek egyszerű, úgynevezett feltöltős használatra vannak programozva. Ez azt jelenti, hogy a bedobott pénzösszegnek megfelelően adnak parkolási időt. Minimálisan 15 percnyi várakozási időt minden esetben váltani kell. Új, hogy az automata minden tranzakciónál kéri a gépjármű forgalmi rendszámát, ahogy azt a mobiltelefonos parkolás esetén már megszokhattuk. Akkumulátorral működik majd, amit napelemmel töltenek fel.