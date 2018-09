Kikapcsolódást és fejlődést kínál az Agóra

– Néptánc-, moderntánc-, Játsszunk tudományt!, kötélugró-, grimaszk színjátszó, tűzzománc-, báb-, karate-, mediball-, gombfoci-, legórobotika- és filmes szakkört kínálunk a fiataloknak ebben az évben. Ezeknek többsége már évtizedes múltra tekint vissza, de mindig a mai kor gyermekeinek érdeklődési körét vesszük figyelembe a programtervezés során.A munkánk két szakaszra bontható, egyik a nyárral, míg a másik a tanévvel párhuzamos. Minden foglalkozásunkat a nyári táboraink alapozzák meg, akkor tudjuk leginkább felmérni, hogy mire van igény a diákok körében. Ennek eredményeként indítottuk el idén a tűzzománcszakkört, illetve hamarosan az angolt, a fotóst, valamint a gyermek-, tini- és családi jógát is – részletezi Orbán Hédi , a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója.Az intézményvezető azt mondja, a nebulók körében egyre népszerűbbek a természettudományokkal foglalkozó programok, illetve szintén kedveltek azok, amelyek keretében a modern kor eszközei is jelentős szerepet kapnak. Az óvodásokat balett, moderntánc és néptánc várja, a középiskolások körében pedig nagyon népszerű a fotó-, a színjátszó és a bábszakkör, valamint a sakk is.– Fontosnak tartjuk az igényekre való reagálás mellett a hagyományos értékek továbbadását is, miközben kikapcsolódnak és fejlődnek a gyerekek. A közművelődés alapja a közösségformálás, ezért is igyekszünk minden korosztálynak kedvezni, a felnőttek számára is van közel húsz csoportos foglalkozásunk – emelte ki az igazgató.A szakkörökön túlmenően szeptember 24. és 29. között könyvvásárt tartanak, szeptember 28-án Kutatók Éjszakája lesz, míg az azt követő estén az Olvasás Éjszakája alkalmából klasszikus mesék éjszakáját rendeznek az Agórában.