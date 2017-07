Kikapcsolódni is vízben tudnak: 170-en eveztek pihenésképp Csongrádról Szegedre - fotók

Több mint százhetvenen – kajakosok, kenusok, evezősök, nagyok és a hajóval még csak most ismerkedő gyerekek – vettek részt a Csongrádtól Szegedig tartó két napos vízitúrán, amelynek ötletgazdája a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. – Ilyen csapatösszetartó tréningeket eddig a Felső-Tiszán rendeztek. A létszámmal szerintem most rekordot döntöttünk – mondta lapunknak Sík Márton, a DÉMÁSZ-Szeged szakmai vezetője.Két sárkányhajóval, huszonhét túrakenuval, kajakokkal indult el a társaság kedden kora délután. Este Mindszentnél táboroztak le, és közös erővel, valamint szülői segédlettel krumplis tarhonyát főztek. Másnap reggel indultak tovább haza, Szegedre.Ez a túraútvonal mindenkinek ajánlott. A Tisza partján kánikulában is kellemes az idő, jó néhány homokpad van, ahol sátorozni, fürödni lehet. A száraz fa tüzén főtt étel finomabb, mint amit otthon, gáztűzhelyen készül – és most alig vannak szúnyogok.