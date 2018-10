Kikészíti a belvárosi fákat a klímaváltozás

A szil, kőris, tölgy kibírja Csongrádon



Csongrádon is figyelembe veszik a klímaváltozást, ha köztéri fatelepítésről van szó. Mint a város főkertésze, Dékány Laura elmondta, ültetés előtt mindig kikérik szakértők véleményét. Igyekeznek olyan fafajtákat választani, amelyek őshonosak a környéken, ugyanakkor bírják a megváltozott időjárási körülményeket is, mint a szil, a magyar kőris vagy a tölgy. A város híres árnyat adó platánsoráról a főkertész elmondta: a klímaváltozás annyira nem viselte meg, inkább a fák elöregedése jelent problémát. Itt idővel be kell majd avatkozni.

A szegedi Glattfelder Gyula téren álló hársfákat megviseli a szélsőséges időjárás. Fotó: Karnok Csaba

A Széchenyi téri platánok jól viselik a klímaváltozás hatásait. Fotó: Karnok Csaba

Vége a nyárnak

– A legérzékenyebbek a szélsőséges időjárási körülményekre az annak idején a belvárosba is telepített nyírfák és kislevelű hársak. A nyírfák gyakorlatilag már kipusztultak, a kislevelű hársak pedig vegetálnak. Jellemző, hogy egy 10-12 éves fa képtelen csuklónyi vastagság fölé nőni.De a vadgesztenyékken és a mezei juharon kívül minden más juharfajjal is gond van – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója, akit arról kérdeztünk, a klímaváltozás és az egyre hosszabb aszályos időszakok miatt milyen fák tűnhetnek el Szegedről.Idén három hónapja nem esett értékelhető mennyiségű eső a városban, a fákról pedig a szárazság miatt idő előtt hullani kezdett a lomb. Ez a fák önvédelmi „reflexe": ha kevesebb a lomb, kevesebbet párologtatnak, így nem száradnak ki, de nem is fejlődnek.– Nyolc éve dolgozunk rajta, hogy megfelelő fajokkal pótoljuk azokat, amelyek nem tolerálják a klímaváltozást. Fontos hangsúlyozni, hogy különbség van a belvárosi és a külső részeken, lakótelepeken élő fák életlehetőségeiben, és más a mikroklíma is, ami a külvárosban kedvezőbb a fák számára.A belvárosban túl sok a burkolt felület, ezért kevés csapadék jut el a fák gyökeréig, amelyeket annak idején többnyire egy-egy keskeny zöld sávba vagy néhány zsebkendőnyi talajfelületbe telepítettek. Ezekben a sávokban vannak a közművezetékek is, amelyek szigorú védőtávolságai a visszaültetést tiltják meg. Itt cserjékkel, évelőkkel pótoljuk az elveszett fát, ami összehasonlíthatatlanul kisebb lombfelületet ad.A szabálytalan építési, rekonstrukciós munkák gyakran megsértik a fák gyökérzetét, amely rejtett statikai kockázatot hordoz, és évekkel később törzsükben egészséges fák dőlnek ki, látszólag magyarázat nélkül. Ráadásul a figyelmetlen autósok parkolásnál rendszeresen felsértik a fák kérgét, amelyen keresztül kórokozók jutnak be, legyengítve a fát, amely így könnyebben pusztul el – magyarázta Makrai László.A klímaváltozás föladja a leckét a környezetgazdálkodás munkatársainak, ugyanis olyan fajokat érdemes telepíteni hosszú távra, amelyek szárazságtűrők, ugyanakkor az olykor előforduló extrém fagyokat is bírják. Ez egy ellentmondás, ugyanis minél délebbről származik egy fafaj, annál kevésbé tűri a fagyot. Az optimumot mégis meg kell találni – hangsúlyozta Makrai.A belvárosban ezért a kipusztult fák helyére egyre több ostorfát, ezüsthársat és hazai kőrisfajokat ültetnek, amelyeknek szintén jó a tűrőképességük. A vadgesztenyékért küzdenek: a kártevők elleni rendszeres növényvédelem mellett például a Szentháromság utcában kibontották az indokolatlanul széles aszfaltjárdát, hogy nagyobb felületről tudják fölvenni a vizet a fák, a gyökérzetük pedig levegőhöz jusson. Emellett az érzékeny, fehér virágú vadgesztenyét több helyen ellenállóbb vörös virágú hibridekre cserélik.– Egy körbeburkolt nagyobb fa rendszeres locsolása sajnos kivitelezhetetlen. A víz a kis felületen alig szivárog le, elfolyik, elnyeli a csatorna, ahonnan viszont a jó szigetelés miatt nem jut egy csöpp se a fáknak – felelte a szakember a felvetésre, hogy a szárazságban nem lehetne-e locsolással életben tartani a fákat. Ez csak a frissen ültetett csemetéknél kivitelezhető, és zajlik is egész nyáron.Jó hír, hogy a platánok és a japánakácok jól viselik a klímaváltozás hatásait, és a fákkal teli lakótelepeken egyelőre a nyírfák, a hársak, a tölgyek és a platánok is jól érzik magukat. A közterületeken fellelhető szürke, nemes és fehér nyárfáktól azonban belátható időn belül el kell köszönni, bár hatalmas lombfelületük értékes, lassan pótolható.Ezek az idős puhafák túlnövik saját statikai lehetőségeiket: túl nagyra nőnek, nem bírják el az ágaikat, amelyek könnyen letörnek, így balesetveszélyt jelentenek. Emellett a lakossági panaszok miatt elindult a „szöszölős nyarak" lecserélése is, noha ezek szöszös termések nem allergének. Makrai László elmondta, ezeket az akár 35 méterre is megnövő fákat csak ipari alpinisták tudják fölülről lefelé haladva biztonságosan ledarabolni, majd kivágni. Ez egy-egy fánál akár félmillió forintba is kerülhet.