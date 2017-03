Kilencezer kiskacsa pusztult el a tűzben

– Három hónapig nem tudtunk dolgozni a madárinfluenza miatt, most meg ez! A legrosszabbkor jött – mondta az egyik öttömösi állattenyésztő telep alkalmazottja. A telep egyik 800 méteres fóliája, benne 9000 darab, néhány napos kacsával, vasárnap reggel vált a lángok martalékává.Az alkalmazottak hétfőn a teljesen leégett, elüszkösödött romok közül szedték össze az elpusztult madarak tetemeit. A feketére égett és sárga madártetemeket vödörbe gyűjtötték össze, majd egy munkagép markolójába öntötték. A tetemeket az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. hódmezővásárhelyi gyűjtőtelephelyére szállítják.Az állattelep öt éve közel 25 millió forintos támogatást kapott a Magyarországi Vidékfejlesztési Programban. Ebből épült a most leégett fólia is.A vállalkozás vezetője, Virgonc Gabriella szerint a teljes kár közel 5 millió forint. Csak az automata öntözőrendszer 800 ezer forintba került. Az egész fóliát az alapoktól kell újraépíteni. Úgy számítja, szeptemberre készülhet el az új fólia.– Tettem a tűzre, elmentem reggelizni. Mire szóltak, hogy ég a fólia, már késő volt. A sátor fűtött és szigetelt, 32 fok volt benne, a víziszárnyasok alatt pedig tizenöt centi szalma volt. A kacsákat már nem lehetett megmenteni. Pillanatok alatt leégett az egész – mutatta Gabriella. – Nincs ötletem, mi okozhatta a tüzet. Valószínűleg a fűtés meghibásodása vagy elektromos zárlat – tette hozzá.A cégnek nincs biztosítása. Gabriella azt mondta, éves szinten 2-3 millió forintba került volna az egész gazdaság biztosítása, de azt soha nem gondolta volna, hogy egyszer szükség lenne rá.– Hatalmas tragédia számunkra. A madárinfluenza miatt kimaradt 3-4 turnus kacsánk, most pedig elpusztult 9000. Folyamatos a veszteség. Remélem, talpon tudunk maradni – mondta.