Kilencosztályos lesz az általános iskola

Ma még csak az óvodában fejlesztik a nagycsoportosokat, a neveléstudományi szakértő szerint azonban ez kevés. Fotó: Török János

Legóztak, rajzoltak tegnap délelőtt a szegedi Építő utcai óvoda nagycsoportosai. Játszva fejlesztik a képességeiket, így készülnek az iskolai életre. A kiscsoportosok, akik az udvaron játszottak, valószínűleg ennél komolyabb alapozást kapnak majd.A kormány tervei szerint ugyanis a 2019-es tanévtől bevezetik az általános iskolai 9. évfolyamot, amelyet vélhetően az óvoda és az általános iskola közé illesztenek be, egyfajta előképzőként. A tervet az általunk megkérdezett szakemberek egységesen jónak tartják.

Fotó: Török János

– Az óvodában a gyerekek elsősorban játszanak és mesét hallgatnak. Ezt követően óriási a szakadék, amikor beülnek akár napi 6 órára az iskolapadba. Megváltozik a napirendjük is, és új elvárásokkal szembesülnek. Az előkészítő osztály nagy segítség lehet nekik, hogy megismerjék az iskolai létformát, és aztán kudarc nélkül, magabiztosan kezdhessenek neki a tanulásnak – mondta el a tervezetről véleményét Szabóné Agócs Andrea tagóvoda-vezető.– Arra kell vigyázni, hogy az előkészítő osztály ne az új első osztály legyen – ezt már Péterné Brányi Ildikó, az Alsóvárosi Általános Iskola alsós munkaközösség vezetője mondta, aki szerint tanító, óvodapedagógus, sőt ideális esetben fejlesztőpedagógus is kellene ezekben az osztályokban, hogy megtalálják az átmenetet a játék és az iskolai munka között. Az igazgató ugyanakkor a megvalósíthatóságról is szót ejtett. – A pluszévfolyamnak helyre lesz szüksége az iskolaépületekben, illetve speciális eszközök, elsősorban játékok beszerzése is elengedhetetlen lesz – mondta Tibai József.

Fotó: Török János

Az előkészítő évfolyamok sikeréről egyébként vannak már tapasztalatok itthon is – a középiskolákban. – Tudásban, szociális kompetenciákban is sokat jelent, rengeteg előnyét megtapasztaltuk már – mondta el Árva László, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola igazgatója. Az intézményben a hatosztályos gimnáziumi képzés indul az alapozó évvel. Árva László szerint hasonlóan hasznos lehet ez az óvodások számára is. – Nagy különbség van az elsősök elemi készségeinek, például az írásmozgás-koordináció fejlettsége között, az olló utána pedig csak tovább nyílik, a jelenlegi struktúra ugyanis nem tudja kompenzálni. Az előkészítő év viszont erre lehetőséget adhat.A pedagógusok mellett a neveléstudományi kutató is azt gondolja, a tervezet előreviszi az oktatást. – Az óvoda-iskola átmenet megerősítése sokféle probléma megoldásában segíthet. A nemzetközi vizsgálatok is azt mutatják, hogy nemcsak az számít, jár-e óvodába a gyerek, hanem az is, hogy ott milyen szintű fejlesztést kap – mondta el Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének professzora. – Hazánkhoz képest más országban több fejlesztő hatás éri a kicsiket ebben a korban, különösen azokat, akik hátrányos helyzetűek.

Saját kutatásaink súlypontja is erre az életkorra tolódott el. Persze mindent a gyerekek igényeihez kell alakítani, a természetes kíváncsiságukra lehet építeni. Ebben az életkorban sok közvetlen tapasztalatszerzésre és az azokhoz kapcsolódó okos magyarázatokra van szükség. A tudományok iránti érdeklődést akkor lehet igazán megalapozni, amikor a gyerekek a „miért?" korszakban vannak. Emellett nagyon sok ritmikus mozgásra, éneklésre, táncra, izgalmas, a megismerési képességet fejlesztő, értelmi kihívást is jelentő játékra van szükség.Mindehhez meg kell teremteni a feltételeket, az eszközöket és a pedagógusok felkészítését tekintve is. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nagyon nagy különbségek vannak a gyerekek között, és mindenkit a maga igénye szerint lehet csak tanítani. Szükség lesz azokra az eszközökre, amelyek lehetővé teszik a tipikustól eltérő fejlődés korai diagnosztizálását, és sok olyan speciális képzettségű fejlesztőpedagógusra is, akik személyre szólóan tudnak segíteni a fejlesztendő területeken.