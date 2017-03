Kilencven fölött is aktív a maratonista Ferenc

Elképesztő adatok. Olyan is előfordult, hogy egy versenyen három serleget kapott emberfeletti kitartásáért. A maratoni futás elengedhetetlen részének tartja a jó légzéstechnikát, hiszen az segíti a szervezet megfelelő oxigénellátását. Ferenc ott segít, ahol tud, így például Risztov Éva és a hódmezővásárhelyi női olimpikonok felkészülésében is vállalt szerepet.Feri bácsit a sporton kívül a politika is foglalkoztatja. Korábban a már megszűnt Magyar Nemzeti Igazságpártnak volt a tagja, de kis csapatával manapság is indulnak választásokon. Hitvallásának lényege, hogy igazságra van szükség, a hazudozókat félre kellene állítani. Szerinte a világnak egyetlen pénznemre van szüksége, a jelenlegi több csak konfliktusokat okoz, nem is érti, miért ér többet egy adott ország valutája a másikénál. Ezzel a lépéssel kiküszöbölhetőek lennének a szegénység és a gazdagság problémái.

Rengetegen ismerik őt szerte a világon. Arra a kérdésre, hogy nem fáradt-e bele a sportba, így válaszolt: – Most is csak azt tudom mondani, mint eddig is: ahogy dolgozni is mindig imádtam, úgy futni is több mint 70 év elteltével is ugyanúgy szeretek.