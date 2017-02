Kilencven szendvicset vittek a rászorulóknak

Fotó: Kuklis István

Összefogtak a civilek Szegeden: a Velünk vagy, Bogi Facebook-csoport és a Szeged Bike Maffia kilencven szendvicset készített és osztott szét a hétvégén a rászorulóknak.A jótékonykodás ötlete a Subway nevű gyorsétteremlánc szegedi üzletének kezdeményezéséből eredt. A delmagyar.hu-n korábban megírtuk, hogy az étterem a műszak végén a megmaradt alapanyagokból szendvicseket készített, amelyeket a Szeged Bike Maffia csoport tagjai vittek el biciklivel a rászorulóknak.– Ezt a cikket osztotta meg egy tagunk a Facebook-csoportban, és innen jött az ötlet, hogy mi is készítsünk szendvicseket. Azonnal el is kezdtek jönni a felajánlások: volt, aki paprikát, volt, aki zsömlét és volt, aki anyagi támogatást ajánlott fel – mondta Gyaraki Zsuzsa, a tavaly októberben 11 évesen daganatos megbetegedésben elhunyt Gyaraki Bogi édesanyja. A kislány – akiről számos alkalommal írtunk – hihetetlen akaraterejével és életvidámságával sok rákbetegnek adott reményt és erőt a harchoz, így kapta lapunktól a 2015-ös év embere különdíjat.

Gyaraki Zsuzsa, aki a Velünk vagy, Bogi Facebook-csoport alapítója, elmondta, először 40 szendvicset akartak készíteni, amiből aztán 60, majd végül 90 lett, annyi felajánlás érkezett.A jókívánságokkal („Szép napot!", „Sok szerencsét!") felcímkézett szendvicseket tíz Szeged Bike Maffia-tag osztotta szét a városban a rászorulóknak. – Mivel bezártak a hideg miatt megnyílt ideiglenes hajléktalanszállók, most még nagyobb szükség van ezekre a felajánlásokra – mondta Hatvani Katalin, a csoport egyik tagja. A jó idő azonban kedvez a biciklis csapatnak. – Szerencsére egyre többen leszünk. Jelenleg tizenöten vagyunk aktív tagok, az átlagéletkor körülbelül tizennyolc év. Sok középiskolás is csatlakozott hozzánk – mondta Katalin. A csapat ezért főként hétvégén aktív. Így volt ez most is, amikor minden szendvics gazdára talált.– Ez egy közösség is amellett, hogy jótékonykodunk. Sokszor nagyon jól érezzük magunkat munka közben, vagy összeülünk a kiszállítások után. Több tervünk is van a jövőre nézve, például jótékonysági koncertet is szeretnénk szervezni. – mondta Hatvani Katalin, mielőtt elindultak volna a hajléktalanszállókhoz és hajléktalanokhoz, rászorulókhoz.A szendvicsekkel megpakolt biciklis csapat indulás előtt még elárulta, hogy bárki csatlakozhat hozzájuk. Még a bicikli sem feltétel, bár sokszor jól jön – mondták mosolyogva.– Jó látni, hogy ilyen lelkesek a fiatalok, és a saját idejükből áldoznak a jótékonykodásra, amivel másokat is erre ösztönöznek. Jók az emberek, csak utat kell nekik mutatni – tette hozzá Gyaraki Zsuzsa.