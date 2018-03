Kimondta a véleményét, mégis sok barátja volt

Telt ház volt. A művészeti író emléke összehozta a barátokat. Fotó: Kuklis István

Hódmezővásárhelyen született, festőművésznek készült, de nem érezte magát elég jónak. Író lett. 72 évet élt. Szuromi Pál művészeti íróra a róla szóló Bibliográfiát bemutatva emlékeztek csütörtökön az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának házában. A könyvben hét visszaemlékezés mellé Szuromi Pál felesége, Budavári Erzsébet gyűjtötte egybe férje összes megjelent írásának lelőhelyét, a róla szóló írásokét, majd vázlatainak, grafikáinak reprodukcióit. Megbízható GPS ez annak, „aki Pali erdejében szeretne barangolni" – mondta Pacsika Lia textilművész.Az általa vezetett kerekasztal-beszélgetésen Kaiser László, a Hungarovox Kiadó ügyvezetője, Tóth Ákos János egyetemi adjunktus, a Tiszatáj szerkesztője, Balog József egyetemi oktató, Nagy Gábor festőművész, Prokai Gábor képzőművészeti szaklektor és Veszelka Attila költő mondta el emlékeit Szuromi Pálról.

A terem tele volt, jórészt olyan emberekkel, akik ismerték „Palit". Akik mégsem beszéltek vele, megtudhatták, hogy őszintén szeretett, és őt is őszintén lehetett szeretni, pedig nem engedett az elveiből, mindig elmondta, ha nem tetszett neki egy kép vagy szobor. Volt elég fantáziája a valóság meglátásához, pontosan, követhetően fogalmazott, s tanárként is egyfolytában fenn tudta tartani a figyelmet. Nem volt különbség aközött, amit egy kiállítást megnyitva mondott, és aközött, amit odakinn. Legfeljebb kinn többet hallgatott arról, akit benn dicsértek.Nem volt cimbi, haver, akivel jól lehetett szapulni a távollévőt. A mások iránt érzett gyűlöletre egzisztenciát építő mentalitás távol állt tőle. Hetvenéves korára sem lett „tekintélyes öreg". Farmerdzsekit viselt, bohém volt.Ha kiment, azonnal rágyújtott, levegőzni nem lehetett vele, csak beszélgetni. Utóbb újból elkezdett rajzolni.Az esten tisztázódott egy félreértés. Amikor elhangzott, hogy „Pali novellákat is írt", felesége közbeszólt, hogy az nem ő. Bemutatta a Békés megyében élő orvos-pszichiátert, költőt és írót, Szuromi Pált, aki eljött ide.A névrokon elmondta: annak idején megbeszélték a művészeti íróval, a munkáikra kapott dicséreteket közösen söprik be, a dorgálásokat is testvériesen viselik. A művészeti író is üzent a jelenlévőknek: Balog József olvasta fel a könyvben szereplő miniesszét, amely többek között arról szól, hogy „...nem lehet nem észrevennünk: az utóbbi időben egy soha nem látott giccskorszak köszöntött ránk".