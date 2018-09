Kínában népszerűsítik a néptáncot: Ningbóba utazik a deszki Tiszavirág Néptáncegyesület

A kannás jelenetnek is nagy sikere volt. Fotó: Karnok Csaba

Felkérés érkezett Szeged testvérvárosából, a franciaországi Nizzából a deszki Tiszavirág Néptáncegyesülethez arról, hogy a Csongrád megyei táncosok vegyenek részt a kínai Ningbo őszi karneválján.– Pályáznunk kellett, amiről az információ Papp Tibor kulturális referens és külkapcsolati munkatárs révén jutott el hozzánk. Örömmel értesültünk a kedvező döntésről, amely után máris elkezdtük a szervezést – mondta el Goda Kata, aki férjével, Tóth Gáborral közösen irányítja az egyesületet.Tóth Gábor szerint minőségi és szakmailag nagy kihívást jelentő fellépéssorozatnak lehetnek a részesei. Mint mondta, a helytálláshoz megfelelő csapatra van szükség.– Huszonhatan indulunk útnak a szeptember 25. és október 4. között zajló őszi karneválra. Huszonegy táncos, négy zenész és egy kísérő alkotja a csapatot. Reménykedtünk abban, hogy az ifjúsági csoportot is magunkkal vihetjük, de végül a szervezők döntése alapján csakis a 18 évnél idősebbek utazhatnak velünk. Már augusztus óta lázasan készülünk, több nyári táborunk fókuszában is a ningbói eseményre való hangolódás állt. Nizzában már többször jártunk, Ningbóba viszont ez lesz az első utunk, ráadásul nem kőszínházakban lépünk majd pódiumra, hanem a felvonuláson, menettáncban mutatkozunk be. Lesznek megállók is, ahol hosszabb időkeretet kapunk a táncra, amelyhez a vajdasági Juhász Zenekar húzza a talpalávalót. Naponta kétszer lesz vonulás másfél órán át, de emellett minden lehetőséget igyekszünk majd megragadni a fellépésre a városban – osztotta meg terveiket lapunkkal Tóth Gábor.A tánccsoport vezetőjétől megtudtuk, a karneváli hangulathoz illeszkedve leginkább ugrósalapú koreográfiákat láthat majd a kínai közönség. Többek közt szűk hazájukat képviselve a dél-alföldi ugróst és a tápéi oláhost ropják majd, Erdélyből a kalotaszegi legényest, a lassú és friss csárdást viszik színre, de lesz Maros menti és nagyecsedi cigánytánc, illetve mezőszopori román tánc is.– Széles repertoárunk van, így az említettek mellett még két-három produkció simán belefér, ha úgy adódik a helyzet. Úgy vélem, számunkra ez egy reklám, de ami a legfőbb, hogy megmutathatjuk azt, hogy milyen színes a magyar kultúra tánc- és zenetára. Bízunk benne, hogy olyan tíz napot produkálunk majd, hogy a nizzai fesztiválra is felkérést kapunk, sőt, akár egy kölcsönös, hosszú távú kapcsolatnak is nagyon örülnénk a kínaiakkal – zárta gondolatait a táncpedagógus.