Kincs romantikusoknak: lakás a szecessziós Beregi-házban

Az 1903-ban, Kótay Pál tervei alapján épül házban most egy 2 szobás, II. emeleti, 2015-ben teljes körűen felújított lakáshoz juthat egy szerencsés. A renoválás során új konyha, új fürdőszoba is kialakításra került, a fűtést modern, kondenzációs kazán biztosítja. Emiatt a költségek is sokkal alacsonyabbak egy átlag polgári lakáséhoz képest. Az ingatlan plusz szigetelést is kapott, keveset elvéve a 4 méteres belmagasságból.

A lakás 104 nm, hatalmas terek jellemzik tehát, ahol három, egymásból nyíló, parkettás szoba várja az új lakókat. A modern, teljesen felszerelt konyha zárt és a tágas előtérből nyílik. A lakásban megtalálható egy kényelmes, nagy gardrób szoba is. Az eredeti fa nyílászárók szintén felújításon estek át. A nagy alapterületnek köszönhetően a lakás akár 4 szobássá is átalakítható.