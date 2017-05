Kinőtte a műlábát Bogi, kerekesszékbe kényszerült

Gyémántcseppek



Az édesanyának néhány éve baráti segítséggel könyve jelent meg Gyémántcseppek címmel. Kidolgozott egy módszertant vak gyerekek zenei kommunikációjára. Viki kiskorában félt az érintéstől. Az éneklés és a zene azonban ezt legyőzte. Az anyuka egyébként hegedül, Viki zongorázni és furulyázni tanul, Bogi pedig énekkaros. Most készül egy újabb könyve arról, hogyan fogadja el a társadalom a sérült embereket.

Nagyobb műlábra lenne szüksége Boginak. Fotó: Karnok Csaba

– Bogi februárban kinőtte a műlábát. Már nem lehet a vázon állítani. Most kerekesszékbe kényszerült, mert a mankózástól bedagad a hosszú lába – mesélte a 14 éves kislány anyukája, Licsicsányiné Oláh Zsuzsanna Bogi lábáról így beszél a család: a hosszú és a rövid. Nekik így természetes. Hogy mi történt Bogi és ikertestvére, Viki születésekor, arról annak idején részletesen beszámoltunk lapunkban. A lányok 2003-ban, koraszülöttként jöttek világra. Akkoriban Csanyteleken laktak, a gyerekek a szentesi kórházban születtek (2005. augusztus 11.: Kártérítést kaphatnak a Licsicsányi ikrek).– Kettős orvosi műhiba történt. Erről nem szeretnék többet beszélni, mert nem segít a gyermekeimen. Nem visszafelé, hanem előre nézünk. A 29. héten születtek a lányok. Nagyon picik voltak. Viki, aki 2 perccel idősebb, mint a húga, 30 centis volt és 790 gramm. Bogi pedig 32 centi és 890 gramm. Sokat küzdöttek értük az orvosok, de a lányok is, hogy életben maradjanak – idézte fel az édesanya.

Várjuk a felajánlásokat



Olvasóink segítségét kérjük abban, hogy Bogi minél hamarabb ismét járhasson, és együtt játszhasson barátaival. A jóakaratforintokat a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámán várjuk, az alapítvány 200 ezer forinttal indítja a gyűjtést.

Viki vakon született, és értelmileg is sérült. Bogi jobb lába mumifikálódott, a szíve nyitott volt, és neki is levált a retinája. A kislánynak háromnaposan le kellett vágni combközépnél a lábát. Rövid csonkja maradt. A szívét helyrehozták, a retináját visszavarrták, de csak 20 százalékos a látása. Viki öt éve Budapesten tanul, a vakok általános iskolájában. Megtanulta a Braille-írást. Szombaton hozzák haza az iskolából, vasárnap délután már ismét Pestre utazik. Bogi pedig a szegedi Fekete István Általános Iskolába jár.A lányok apukája 6 éve súlyos betegségben meghalt. Az édesanya öt gyermeke közül ketten már felnőttek. Balázs 29, Edina 27 éves. Ők a saját életüket élik. A „kicsik" közül Zsuzsi 17 éves, az ikrek pedig nyáron töltik a 14-et. A nehézségek ellenére az ikrek kihozzák magukból a lehetőségek szerinti legjobbat. Barátságosak, bőbeszédűek és vidámak. A sérülésük nem tabu, mások előtt sem.Nevetve mesélnek történeteket az életükből. Viki is tudja, most Boginak lenne szüksége segítségre, hogy megint járhasson. Nagyon ügyes volt a műlábbal. Nadrágban szinte észrevehetetlen volt. Csak akkor sántított, ha már nagyon elfáradt. Februárban azonban kinőtte a végtagot. Már nem lehet rajta alkatrészt cserélni, új láb kell.– Eddig egyedül jöttem haza délután a suliból. Most a támogatószolgálat visz és hoz. Az osztályunk az emeleten van, ahová egy liftszerűséggel visznek fel. Csak délután jövök le, pedig jó lenne szünetben az udvaron a többiekkel, mint eddig – tette hozzá Bogi.– Van ugyan olyan műláb, amit 100 százalékban támogat az egészségbiztosító, de annak például csak a térdkalácsa 3 kiló. Egy 36 kilós gyereknek ez nem jó. Könnyített lábat szeretnénk, ami hajlik térdben és bokában is, mint a régi. Gyorsabb mozgásra ad lehetőséget, és lépcsőzni is lehet benne. Ez több mint másfél millió forintba kerülne, amibe 20-30 százalék önerőt kellene fizetni a családnak. A mérték attól függ, hogy bírálja el a beadott kérelmet az egészségbiztosító. Vagyis az anyuka számítása szerint legjobb esetben 330, legrosszabb esetben 540 ezer forintot kellene fizetniük. Ezt nem tudja kigazdálkodni a család.– Nyolc órában dolgozom egy gyógyászati segédeszközt forgalmazó cégnél. Megélünk, ha luxusra nem is telik. De az új lábra valót nem tudom, hogy teremtem elő – mondta szomorúan az anyuka.