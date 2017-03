Kinyílott a pitypang - Géza újra jelentkezett

A dolog úgy kezdődött, hogy írni kell a centrális politikai erőtér építő embereiről – csak pozitívan.



- Kinyílott a pitypang, megírom – jelentkezett nálunk már-már elfeledett olvasó-tudósítónk, Géza. Szabadkozott, hogy kicsit üres a kép, de a kutya az istennek sem akar pózolni az idei első petőfitelepi pitypanggal. - Egyszer hallottam, ha kinyílik a pitypang, azt meg kell írni, de hiába figyeltem, a Délmagyarországot, nem láttam, sem tavaly, sem azelőtt, így ez a fotó hiánypótlónak is tekinthető – érvelt a megjelenés mellett olvasónk.



Mi azért emlékszünk, honnan ez a kiemelt figyelem, a Magyar Krónika című új folyóirat szerzőit toborozta egy elhíresült levéllel Kerényi Imre és Bencsik Gábor. Ebben egyebek között olvasható, hogy legyen a lap az állam által támogatott kulturális innováció egyik eleme. „A Magyar Krónika a centrális politikai erőtér építő embereiről szól. … Keresd a jót. Jó volt a színdarab. Megírom. Lebilincselt a koncert. Megírom. Kinyílott a pitypang. Megírom. … a biopiacon sárga volt a pecsenyekacsa, megírom. Csökkent a rezsim. Megírom."



Ebből Géza most a pitypangot írta meg. Szombaton a piacra készül, lehet, hogy hamarosan kapunk tőle kacsát is.