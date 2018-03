Kinyitotta kapuit az ivóvíztisztító telep a nagyközönség előtt - Megtudtuk, mitől büdös a csapvíz

A hószállingózás ellenére több mint száz érdeklődő érkezett a Szegedi Vízmű Zrt. Margaréta utcai ivóvíztelepére péntek délelőtt. A víz világnapja alkalmából először volt lehetőség arra, hogy a szegediek testközelből ismerkedhessenek meg az ivóvíztisztítással. Iskoláscsoportok mellett nyugdíjasok és hasonló technológiával dolgozó cégek munkatársai is részt vettek a bejáráson. Tóth László ivóvíztermelési üzemvezető kalauzolt bennünket, aki elmondta, harminc munkatársával dolgoznak azon, hogy a víz innen bekerüljön a hálózatba. Azt is megtudtuk, hogy a tévhitekkel ellentétben nem a Tisza vizét isszuk, hanem a 180 méter mély kutakból érkezőt. A várost 77 kút látja el – ebből 64 működik aktívan.A rövid ismertető után mehettünk be az új tisztítóműbe, amely tavaly március óta működik. – Itt tisztítjuk a vizet, amelyet UV-sugárral fertőtlenítünk, majd klórgázt is adunk hozzá: ezekkel szűrjük ki az arzént a vízből – magyarázta az üzemvezető.A látogatók nagy része először megilletődve állt a nagy csarnokban. A Gedóiba járó hetedikes Barnabást meglepte a modern technológia, rosszabbra számított: úgy fogalmazott, egy sci-fi filmben érzi magát. A látogatók megkóstolhatták, megszagolhatták a nyers és a tisztított vizet is. Péter szerint a a nyers víznek földillata van, és nem érzett ízbeli különbséget a tisztított és a nyers víz között.Természetesen nem maradhatott ki az a kérdés, amely jó ideje Csörög rovatunkban és olvasói leveleink között is állandó téma: az, hogy miért büdös a szegedi csapvíz.– Az új ivóvíztisztítási technológia miatt megváltozott a víz fizikai-kémiai összetétele. A csővezetékben létrejött természetes, barna, hártyaszerű lerakodást, a biofilmet leoldotta az új összetételű víz, és ez okozott érzékszervi problémákat – magyarázta Istókovics Zoltán vezérigazgató. Ezzel azt a felvetést is megcáfolta, hogy a csapvíz a rozsdától volt barna. Arra a kérdésre, hogy meddig tart ez a folyamat, azt válaszolta a vízmű vezetője: a hálózati problémák már lecsengőben vannak, a szükséges csatornatisztítási feladatokat elvégezték. – Javul a helyzet. Bizton állíthatom, hogy egyre jobb a víz minősége. Már csak napi egy-két bejelentésünk van. Ezekre a helyekre jómagam is kilátogatok – tette hozzá.Kallós József feleségével együtt érkezett a Gáz utcából. Mint mondta, náluk nincs gond az ivóvízzel, azért jöttek el, mert érdekli őket a modern technológia. A Szent István téri víztorony is kinyitotta kapuit a nagyközönség előtt: József már járt itt, az általános iskolások viszont a teleplátogatás után oda készültek. – Hat liter vizet cipelünk majd magukkal, hiszen Afrikában rengeteg kilométert gyalogolnak a vízért. Szimbolikusan mi is megtesszük ezt, három kétliteres palackot viszünk majd felváltva – mesélték a hetedikesek.A víz világnapja alkalmából a víztorony szombaton és vasárnap 10-től 17 óráig várja az érdeklődőket.A Gedói Általános Iskola hetedikesei megízlelték a nyers és a tisztított vizet is.