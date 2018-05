Kiöregednek a gyümölcstermesztők a megyében

Ötévente végez gyümölcsültetvény-összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amit európai uniós rendelet ír elő. Az alma, a körte, az őszibarack és kajszi összeírása kötelező, ám hazánkban ezt kiegészítik további öttel, így a meggy, a szilva a dió, a cseresznye és a bodza is szerepel a nemrég zárult felmérésben. Az összeírás révén összesen 73 ezer hektárnyi gyümölcsösről rendelkeznek részletes adatokkal, és 15 ezer gazdaságot keresett fel a KSH félezer munkatársa. Azokat a 2500 négyzetméternél nagyobb ültetvényhasználókat kérdezték meg, akik tavaly árutermelő tevékenységükre támogatást igényeltek. Csongrád megyét 25 összeíró járta végig, 38 településen összesen 863 gazdálkodót adatait gyűjtötték egy csokorba. Tóth Péter , a KSH mezőgazdasági statisztikai osztályának tanácsadója lapunknak elmondta, a dió- és a bodzaültetvények területe jelentősen nőtt az elmúlt öt évben. – Továbbra is az alma a legnépszerűbb gyümölcsfajunk, összesen 25 ezer hektáros területen termesztik, meggyet 14 ezer hektáron, míg diófákat 7 ezer hektáron találunk Magyarországon – részletezte. Az adatok azt mutatják, hogy mintegy 15 ezer hektárnyi gyümölcsös telepítés várható, és 11 ezer hektáron terveznek kivágásokat az elkövetkezendő öt évben, vagyis 4-5 ezer hektárral növekedhet a jelenlegi 73 ezer hektáros gyümölcsös ültetvények területe hazánkban. Az őszibarackosok nagysága azonban várhatóan csökken, a gazdák tájékoztatása szerint többet terveznek kivágni, mint amennyit telepítenének. A gyümölcsösök életkorát is számba vették, a legfiatalabbak a bodzaültetvények, a területek 63 százalékát 2010 után telepítették.Érdekes tendenciákat is megfigyelhetünk, a 2001-es összeírás óta az almaültetvények területe 5 ezer hektárral 25 ezerre csökkent, míg szilvát 2 ezer hektárral kisebb területen termesztenek. A meggy, a kajszibarack és a cseresznye stagnál, szinte semmit sem változott az ültetvények nagysága. – Jelentős változások történtek az almafajoknál, a Jonathan fajtacsoport visszaszorulóban van, helyette a Rezisztens Pinova fajtacsoport jelentősége növekszik, immár a területek 27 százalékán termesztik – magyarázta Tóth Péter.Arról is gyűjtöttek adatokat, hogy milyen korúak a gazdák, s milyen végzettségűek. A fiatal, azaz 40 év alatti gazdálkodók aránya 20,7 százalék országosan, Csongrád megyében azonban mindössze 12 százalékuk tartozik ebbe a korcsoportba. Idős gazdálkodó viszont több van: országosan 23, míg megyénkben 30 százalékuk 65 éven felüli. Takács Béláné, a KSH kommunikációs osztályának munkatársa úgy összegzett, Csongrád megyében egy fiatal gazdálkodóra három idős jut. Az összeírás arra is kitért, hogy a gyümölcstermesztők 47 százalékának van legalább középfokú szakirányú végzettsége, Csongrád megyében viszont csak minden harmadiknak. A biogazdálkodásba bevont területek arányát tekintve is jelentősen elmarad az átlagtól térségünk, országosan 9, míg nálunk mindössze a gyümölcsösök 2 százalékán végzik ökológiai minősítéssel a termesztést.Az összeírásból az is kiderül, hogy országos átlagban a gazdaságok 13 százaléka használ tárolót, hűtőházat, ami a Nyugat- és Dél-Dunántúl megyéi mellett Csongrádban a leggyakoribb, itt 25,8 százalék. További statisztikákatböngészhet!