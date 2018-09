Kipróbáltuk, hogy ne Önnek kelljen - megettük azt, amit mások kikapálnak

Ön szeret kapálni? Mi sem, de muszáj, különben megeszi a kertet a gaz. Legalábbis ezt hittük, amíg bele nem futottunk az interneten a gyomevésbe: azt állítják, ismert zöldségeket helyettesíthetünk gyomokkal. Mint például a spenótot a pitypanggal vagy a libatoppal. A gazt használhatjuk fűszerként – ilyen a–, ehetjük szendvics mellé, salátába, levesekbe, süthetjük kenyérbe. Ingyen van, csak olyan helyről gyűjtsük be, ahol nincs nagy forgalom! - írják. Kíváncsiak lettünk, és kezdetét vette az emberkísérlet. Nagyon reménykedtünk a sikerben, mert ha a gazok beválnak, nem kell annyit kapálni. Mondhatjuk, hogy direkt tenyésztjük a porcsint.

Olyan íze van, mint a pörkölt mogyorónak

Nagyobbik lányom megfázott, óvodába nem ment, de mondta az orvos, legyen sokat levegőn: vele indultunk el gazért. Amit elsőre becéloztunk: pásztortáska fűszernek, tyúkhúr és madársóska szendvics mellé, pitypanglevél és vastag porcsin salátába, libatop spenót helyett, papsajt és pitypangbimbó – utóbbiról az a hír járja, hogy megpirítva olyan íze van, mint a pörkölt mogyorónak. A csalánt közmegegyezéssel kihagytuk, pedig a wikipédia szerint még sört is fűszereznek vele. A pitypang tartozékait, a madársóskát és a porcsint rögtön a kertben megtaláltuk, amelynek egy része vadvirágos rét jellegű – most kiderült, mennyire hasznos ez. Bimbót sajnos már csak keveset tudtunk begyűjteni, a papsajt terméséből sem találtunk többet pár darabnál. A zöld termést gyerekkoromban is ettük – az íze nem változott semmit. Szerintem finom, csak mivel kicsi, jó sok kell belőle.

Madársóska a szalámis, porcsin a virslis szendvicsen - még az ötévesnek is ízlett. Fotók: Farkas Judit

Kisétáltunk Alsóváros szélére, a töltés közelébe: libatopot egy kisebb erdő szélén szedtünk egy zacskóra valót, egy elhagyatott sportpályán a Szövetkezeti útnál pedig szép zsenge porcsintelepre bukkantunk. A sportpálya oldalán szétszedték a kerítést, ott akartunk kimenni a rétre.



Éppen átléptünk volna a drót alatt, amikor Luca egyszer csak ledermedt, és szó nélkül mutatott egy pontra. Kettőt-hármat kellett volna még lépni, hogy belegyalogoljunk egy vaddarázs-fészekbe. A föld repedésébe költöztek be, ki-be szálldostak, azt szúrta ki a gyerek.

A vaddarázs nem egy kedves jószág, ahogy ebben a darázsirtós cikkben is megírtuk. Ezért aztán nagyot futottunk. Szerencsére még pont nem gondolták úgy, hogy már támadjuk őket, különben lenyomtak volna minket százon. A sportpályát ne kerülgessék, mi szóltunk!

Spenót és rebarbara, kicsit másképp

Jártunk egyet a töltésen és az ártéri erdőben is, de hiába. A töltést lekaszálták, és vetélytársunk is akadt egy tehénmintás lovacska „személyében": kicsapták a töltésre legelni. Kimaradt a papsajt - pár kis termés kivételével -, a tyúkhúr és a pásztortáska, ebbe a háromba máskor mindenütt belebotlunk, most nem láttunk sehol. Pedig a tyúkhúr nagyon jól mutatott volna szendvicsen, a pásztortáska magja meg állítólag mustárízű.

Pitypanglevél és kövér porcsin került a salátába.

Otthon kicsomagoltuk a zsákmányt – nejlontasakokba gyűjtöttünk, hogy ne fonnyadjanak nagyon meg, mire hazaérünk –, és az alábbiakat pakoltuk ki a konyhaasztalra:

egy nagy zacskó libatop – ez ugye spenót helyettesítésére. A fehér libatop ehető is, írja a wikipédia ; magas kalcium-, vas- és fehérjetartalmával a spenóthoz hasonlóan felhasználható levélzöldségféle lehet. Salátának és levesnek lehet felhasználni, valamivel hosszabb főzési időt igényel, mint a spenót. Összegyűjtött, megszárított és megőrölt magvai a hajdinaliszthez hasonlóan alkalmazhatóak a konyhában.

salátába és szendvicsre, egy kis csokor madársóska – ebből nem szabad egyszerre sokat enni oxálsav-tartalma miatt, de azt mondják, pont olyan íze van, mint a rebarbarának nyersen,

– ebből nem szabad egyszerre sokat enni oxálsav-tartalma miatt, de azt mondják, pont olyan íze van, mint a rebarbarának nyersen, egy csokor pitypang levél salátába - a fiatal levelekből főzeléket is lehet készíteni, gyökerét pedig durvára őrölve kávépótlónak is használták,

levél salátába - a fiatal levelekből főzeléket is lehet készíteni, gyökerét pedig durvára őrölve kávépótlónak is használták, egy gyerekmaréknyi pitypangbimbó megpirítani,

pár darab papsajttermés, hogy nosztalgiából megegyük.



Mivel megéheztünk a sétában, gyorsan összedobtam pár szendvicset. A szalámisra madársóskát, a virslisre porcsint tettem – Lucának és nekem is nagyon ízlett mindkettő. A madársóskának tényleg rebarbaraíze van, kipróbáltam, cukorral is ugyanaz, mint a gyerekkori csemege – a rebarbaraszárat mártogattuk kristálycukorba.

A libatop akár a spenót - még az illata is hasonlít megpárolva,

A gyerek közben megunta a gyomokat és elvonult pihenni, én apró csíkokra felvágtam a pitypangleveleket, daraboltam össze paprikát, paradicsomot, uborkát, feta sajtot, dobáltam hozzá egy rakás porcsint, morzsoltam rá diót, megöntöztem olívaolajjal, majd bevágtam a hűtőbe összeérni.

Annyi mindent írnak a neten

Bonyolult fogásokban nem gondolkodtam, nem szeretem kidobni az ételt, és hát ugye annyi mindent írnak az interneten. A spenótos almás rizs pont nem bonyolult, összepároltam a libatop leveleit nyári almával olívaolajon, majd az egészet rizzsel, és kész is volt a köret. Betettem egy tepsibe egy rakás csirkecombot, daraboltam rájuk zöldfűszereket, és a sült hús mellé két részletben megettük a salátát és a köretet. A libatop még illatra is spenót, egy egész kicsivel kesernyésebb. A zöld levelek nagyon illettek a salátába, és amit szendvics mellé adtam, az is sikert aratott. Legközelebb csalánt eszünk, majd azt is elmeséljük, amikor már nem csípi annyira a kezünket meg a szánkat.

Túlpirítottam a bimbókat, de el lehet képzelni, hogy finom.

A nap meglepetése számomra a pitypang bimbója volt, erről nehezen tudtam elképzelni, hogyan lesz mogyoróízű. Sajnos túlpörköltem, így odakozmált pörkölt mogyoró íze lett. Kicsit kevesebb pirítással elképesztően jó csemege lehet sör mellé is. Az igazi profik állítólag megfűszerezik.