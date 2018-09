Király Viktor újra Szegeden koncertezik

Karrierje kezdetén sokszor lépett fel Szegeden a lányok kedvence – azóta sem. Itt volt az ideje, hogy Király Viktor vadonatúj műsorát a szegedieknek is bemutassa! Megújult produkciójában helyet kapnak a régi kedvencek és az új dalok is.– Nagyon szeretem a város hangulatát, illetve a lelkes és barátságos embereket, közönséget – mondta kérdésünkre az egykori tehetségkutató műsorból megismert jóképű énekes, aki mára igazi popsztárrá vált. – A nyár nagyon húzós volt, rengeteg koncerten vagyunk túl. Szerencsére. Ezért idén hosszabb pihenés helyett sajnos csak 1-2 napot tudtam kikapcsolódásra fordítani, de az is nagyon jó volt!A New York-i születésű énekes most sem lógatja a lábát. Folyamatosan új zenéken és dalokon dolgozik, rengeteg megjelenése van, így sohasem unatkozik. De hogy lesz-e mostanában új albuma, arról sejtelmesen csak annyit mondott: egyelőre titok.Viktor a 45 éves JATE Klubban a JATE LIVE koncertsorozat kereteiben pattan a színpadra, hogy dalai egyediségét és sajátos hangszínét egy fergeteges bulin csillogtassa meg. Jó hangulatú koncertjeinek, közvetlenségének is köszönheti óriási hazai és külföldi rajongótáborát. Ismert slágerei, a Füttyös, a Budapest Girl, a Solo, a Fire és a Forgószél remélhetőleg nem maradnak ki a megújult koncertből, ahol energikus személyiségével, humoros megjegyzéseivel és egyedi előadásmódjával is találkozhatnak a Király Viktor-fanok.A 21 órakor kezdődő koncertre a helyszíni jegyár 2500 forintba kerül, a Délmagyarország hűséges előfizetői elővételben 1250 forintért válthatnak belépőt, amelyet a szegedi és hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálati irodákon vásárolhatnak meg.