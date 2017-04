Királynői limuzintól a Hurrikánig: veterán autócsodák egy szatymazi garázsban

Négy évig újította fel

Tetszett A királynőnek

Arisztokrata első tulajdonos

– Középiskolásként vettünk egyik haverommal egy régi autót azzal, hogy majd szétszereljük és csodamód felújítjuk. Ebből nem lett semmi, mert a pénzünk elfogyott a csinosítás közben. De már akkor elhatároztam, hogy fogok én még veterán autókat restaurálni magamnak – mondta Kabai György A szatymazi férfi álma nyolc éve teljesült. Ekkor vásárolta meg 1961-ben gyártott Jaguar MK IX-esét, a gyár utolsó klasszikus formájú modelljét.– Amerikaiaknak gyártották, ezért bár angol kocsiról van szó, a kormánya a bal oldalon van. Az utolsó csavarig szétszedtem, és négy évig tartott a felújítása. Kaliforniából tért vissza Európába hozzám, ott a klíma miatt nem rozsdásodnak nagyon az autók, azzal nem is volt sok gondom. De a belső kárpitja egy tyúkólhoz volt hasonlatos – mondta a férfi. Ez a legdrágább autója, a piaci értéke állapottól függően 15–18 millió forint között mozog. György ezután még három old timert vásárolt magának, az utolsó éppen múlt hétvégén érkezett meg hozzá egy tréleren Szicíliából. Ez egy Jaguar MK X-es típus, ami a gyár első modern formájú kocsija volt.– Csak a magam kedvtelésére veszem ezeket az autókat. Jó itt tudni őket, a garázsomban vigyázok rájuk, próbálom megőrizni az utókornak. Főleg zárt körű veterán autós találkozókra megyek velük, mert nem érintene valami jól, ha azt látnám, hogy nézelődés közben egy táska cipzárja megsértené a fényezést – magyarázta.A férfi saját vállalkozásában kajakokat és kenukat gyárt megrendelőinek, két kajak összeállítása között jut ideje szeretett hobbijára.– A Daimler limuzinom első darabját II. Erzsébet királynőnek készítette el a gyár. A nagy belső tér és a kényelem annyira megtetszett az uralkodónak, hogy ezután ez lett a királyi családot szállító hivatalos autó Angliában. Én Írországból szereztem be egy ilyet, csak a fotóját láttam, úgy adtam érte pénzt. Mikor letették Pesten a kamionról, hát köze sem volt a fotón látható autóhoz. Szörnyű állapotban volt, de nem volt mit tenni. Két év alatt sikerült ilyen szépen rendbe hoznom – mutatott büszkén autójára György. A legkalandosabban egy Armstrong Siddeley Hurricane került a birtokába.– Egy angol kastélytulajdonos arisztokratától vásároltam meg. Nyolc évig rágtam a fülét, mire 93 évesen úgy döntött, hogy eladja nekem ezt a kabriót. 1952-es darab, és első tulajdonosa szinte csak garázsban tartotta.Az angol időjárás nem kedvez a nyitott kocsiknak a sok eső miatt, így nem nagyon merészkedett ki vele az utakra. Ez az autó jobbkormányos, és az a különös benne, hogy először kell sebességbe tenni, utána lépünk rá a kuplungra, és csak ezután tudunk menni normálisan vele. Több évig nem tudtam itthon levizsgáztatni, mert olyan kevés van belőle a világon. Magyarországon ez a típus a rendszerben sem volt benne, Angliából kellett hivatalos papírokat beszereznem ahhoz, hogy bizonyítani tudjam: ez nem egy több típusból összetákolt jármű – mondta György.Az évek során sok tízmillió forintot ölt hobbijába, és nagy örömmel vezeti feltűnő autóit az utakon.– Persze hogy megbámulják az emberek. Harapós kutya őrzi a kocsicsodákat, de szerintem nem jutna messze vele egy tolvaj, hiszen olyan egyedi típusokról van szó, ami egyből szemet szúr mindenkinek – magyarázta.