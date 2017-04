Kirándulásról és családról szól az ünnep: így húsvétolunk mi

Vízzel, korán reggel

„Jaj, apa! Most öltöztünk fel" – mondják minden évben egységbe kovácsolódva Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, musicalénekes lányai, amikor húsvéthétfő reggelén vízzel locsolja meg őket. Kökény Attila énekes saját bevallása szerint másként készül a húsvétra, mint a legtöbb magyar család, Kovács András Péter Karinthy-gyűrűs humorista pedig másokkal ellentétben épp felnőttkorára gondolja úgy, a locsolkodásnak a lányok és a fiúk életében is nagyon fontos szerepe van.„Ahány ház, annyi szokás" – tartja a jól ismert mondás, és úgy tűnik, ez a húsvétra is igaz. A keresztény kultúra egyik (ha nem a) legnagyobb ünnepét legjobban a gyerekek várják, a felnőttek számára pedig, akárcsak a karácsony, ez is kiváló alkalom arra, hogy együtt legyen a család. Éppen ezért vannak, akik locsolkodni sem indulnak úgy útnak, mint azt a legtöbben tesszük.– A húsvét nálunk mindig három napig tart. Szombaton már megérkeznek a szülők, testvérek, unokatestvérek, és egészen hétfőig együtt vagyunk. Beszélgetünk, főzünk, jókat nevetünk – mondta el Tóth György, mikor arról kérdeztük olvasóinkat, kinél mi a szokás húsvét ünnepén.– A fiammal minden évben útra kelünk, hogy körbejárjuk a fél rokonságot. Itthon a lányok már korán reggel, 6 órakor megkapják a „magukét", természetesen vízzel. A rokonság többi hölgyének azért persze „megkegyelmezünk" – mesélte másik olvasónk, Barabás Sándor.A vízre esküszik Dolhai Attila is. A népszerű musicalénekes három lányát locsolja meg húsvéthétfő reggelén. – Ilyenkor szinte kórusban teremtenek le, hogy „jaj, apa", mert a locsolás után indulhat az újabb (át)öltözés – mesélte nevetve az énekes. Mint mondta, ma már inkább csak a szűk családi körben szokta megöntözni a szebbik nem tagjait, fiatalkorában azonban házról házra járt a barátaival.– Az én locsolkodásomat nagyon komoly előkészületek előzték meg, ugyanis nemcsak tanultam a verseket, de volt, hogy én magam írtam őket. Persze ezek nem voltak túl komolyak, ugyanakkor nagyon élveztem, hogy saját költeményt adhatok elő – árulta el Dolhai Attila. Az énekes ma már nem tudna idézni az általa költött versekből, de mint mondja, a család a mai napig anekdotázik azokról az időkről.

Locsolás után kirándulás

Felkészülten várja a húsvét hétfőjét Kovács András Péter.

– Apukaként ma már kicsit „lustább" formát öltött a locsolkodás, ennek a formaságnak nem tulajdonít olyan jelentőséget, mint akkor, amikor még udvarolt a lányoknak – tette hozzá. A lányai (a 14 éves Luca, a 12 éves Emma és a 8 éves Anna) azonban minden évben készülnek az ünnepre.– Hozzájuk is jönnek a rokonok, barátok, így mindig nagy izgalommal készülnek az ünnepre. Festik és hímezik a tojást, hogy legyen mit adni a sok locsolónak – tette hozzá Dolhai.Másként élte meg a húsvéti locsolkodást Kovács András Péter humorista. Mint mondta, ő gyerekkorában kifejezetten nem szerette ezt a „szertartást", ma már viszont saját gyermekei miatt egyre fontosabbnak tartja a hagyomány ápolását.– Gyerekkoromban ez olyan volt, mint egy kötelező biciklis pénzgyűjtő turné. Délelőtt 10 órakor felpattantunk a kerékpárra, nekiindultunk, hogy minél több helyről kapjunk egy papír 10 vagy 20 forintost. Még a sütit is alig ettük meg az egyik helyen, máris rohantunk tovább a másikra – mesélte Kovács András Péter.

Húsvét helyett buli

Kökény Attila különleges ételekkel készül az össznépi bulira.

– Most azt látom, hogy a gyerekeknek nagyon jót tesz a húsvét. A locsolkodás a fiaim férfiasságát és a lányom nőiességét is erősíti, nagyon élvezik a dolgot. Én húsvéthétfőn veszem elő a kölnit, a fiaim viszont már a napokban lerendezték a dolgot, az oviban ugyanis most tartottak locsolkodást. Meg is fogadtam, jövőre kölni helyett golyós dezodorral indítom útnak őket – mondta a humorista. A hétfői locsolkodást ugyanakkor szűk családban tartják, utána pedig egy közös kirándulással, sétával töltik a napot. Olvasóink válaszai alapján úgy tűnik, sokan gondolkodnak hasonló módon.– A feleségemet természetesen meglocsoljuk a gyerekekkel, de a húsvéti hétvégét mindig igyekszünk kirándulással eltölteni – árulta el kérdésünkre olvasónk, a kétgyermekes Faragó Gábor. Mint mondja, általában már az újév után igyekeznek lefoglalni a szállást, hogy biztosan el tudjanak menni pihenni a hosszú hétvégén. – A gyerekeknek rengeteg tanulnivalójuk van az iskolában, mi, felnőttek pedig a munkától fáradunk el. Így aztán jót is tesz egy kis környezetváltozás, és az, ha néhány napig kipihenhetjük a dolgos hétköznapokat – tette hozzá Gábor.A húsvét az énekes Kökény Attila családjában sem a locsolkodásról szól. Az énekes másképp készül az ünnepre, mint a legtöbb magyar család: húsvéthétfőn locsolkodás helyett bulizni megy, az ünnepi asztalra pedig bárányhúsos fánkburger kerül. Fiai, Attila és Lajos még sosem voltak locsolkodni, idén is legfeljebb csak szűk családi körben veszik elő az illatos parfümöket.– Sosem engedtem locsolkodni a gyerekeket, és nem is vágynak rá. Vidéken jó, ott felpattannak a szekérre, és mennek a lányos házakhoz, de egy bérházban a városban kínos lenne reggel hétkor öltönyben bekopogni valakihez – mondta Kökény Attila, aki locsolkodás helyett végigbulizza majd a húsvéti hosszú hétvégét.

A léleknek is fontos

Szabad-e locsolni?



A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett hímes tojást.

– Néhány éve már hagyományosan húsvéthétfőn összejön 10-15 ismerős család, együtt kiveszünk egy nagy helyet, és ott bulizunk egész nap. Mindenki maga viszi az ételeket és az italokat, szól a zene, és egész nap jól érezzük magunkat – mesélte Kökény Attila, aki idén különleges ételekkel készül az ünnepi asztalra.– Imádok főzni, főleg a bográcsozás és a sütögetés az asztalom. Szerettem volna valamilyen különlegességgel előrukkolni húsvétra, ezért idén bárányhúsos fánkburger és főtt tarjás-tormaszószos kalácsburger lesz az ünnepi menü – tette hozzá az énekes.Hagyományok ide vagy oda, sokak szerint továbbra sem szabad elfelejteni, hogy a locsolkodás csupán a húsvét kelléke, nem pedig a meghatározója. Így látja ezt Dolhai Attila is.– Az ünnep mindig csak egy pillanat, ami gyorsan eltelik. Ezért sokkal fontosabb az, hogy hogyan készülünk erre az ünnepre. A böjti időszaknak köszönhetően már hetekkel, hónapokkal korábban megkezdődik a felkészülés. Amikor pedig elérjük a nagyhetet, az már egy igazi megtisztulási folyamat végét jelzi, ami a gyónásban, misehallgatásban testesülhet meg. Mindez pedig nemcsak a léleknek, a testnek is jót tesz – mondta Dolhai Attila.