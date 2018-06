Kirohad a rendelő két szegedi háziorvos alól

Kellett egy madzag

Semmi sem változott

Az IKV azt mondja, mindent megtesz

Azért nem nyúl az IKV Zrt. a Rókusi körút 33. alatti orvosi rendelőkhöz, mert a tízemeletes épület egésze nem az önkormányzat tulajdona, így a város nem tud pályázati pénzt szerezni rá.Ez volt a sok közül az egyik indok, amivel lerázták Székács Annamáriát, aki már több mint két éve kezeli betegeit a körzetben.– Ráadásul egyre több lesz a probléma, ahogy az épület öregszik. Télen annyira hideg van, hogy a betegek azt hiszik, én vagyok a gonosz, hogy nem fűtök rájuk. Pedig csak a nyílászárók minősíthetetlenek – mondta a doktornő.Megnéztük: az ablakokon olyan rések vannak, hogy süvít be a szél, ráadásul azt az egyiket, ami még valahogy működik, csak egy zsinórral lehet zárni és nyitni.Székács doktornőnek a nem működő nyílászárók mellett az elviselhetetlen bűzzel is meggyűlik a baja. A panelház csövei olyan állapotban vannak, hogy a rendelőt folyamatosan belengi az ürülék szaga, amivel szintén nem tudnak mit kezdeni.– Azt hihetné az ember, hogy ez a szag a vécéből jön, de nem: a beburkolt csövekből ömlik – tette hozzá Székács doktornő, aki azt is elmondta, hogy nem is olyan régen még a fölöttük lakó is eláztatta őket, de azzal sem tudtak mit kezdeni, mert a lakás magántulajdonban van, a rendelő meg a városé. Ezt a problémát egyébként végül a Szetáv oldotta meg – így legalább már beázás nincs.Talán még Székács Annamáriánál is rosszabb helyzetben van a másik rendelőben dolgozó Szabó Mária.– Én 1992 óta rendelek itt, és azóta is minden úgy van, ahogy volt, leszámítva azokat a kisebb felújításokat, amiket a férjemmel csináltunk – mondta a doktornő.Az évek alatt többször is kifestette a rendelőt, vett légkondicionálót is, de az ablakcsere már túl drága lenne. Ugyanis nála is ez a legnagyobb gond. De amikor megkereste az IKV-t, azt mondták neki, hogy nincs pénz a cserére. Pedig ebben a rendelőben már nemcsak a szél jár ki-be, hanem néha az állatok is.– Kénytelen voltam egérfogókat venni, mert már nemegyszer volt rá példa az évek alatt, hogy hidegebb időben az ajtó és az ablak résein egerek költöztek a rendelőbe. Állatbarát vagyok ugyan, de az egerek szerintem nem valók orvosi rendelőbe – mondta a doktornő.Szabó Mária felhívta a figyelmünket a váróterem falain lévő plakátokra is. Van kitéve két nagyméretű tábla is, mindkettőn patikahirdetések vannak. Érdekesség, hogy az ebből befolyó – amúgy nyilván nem túl sok – bevétel sem a rendelőt gazdagítja, hanem az IKV-nél köt ki.Azt mindkét háziorvos elmondta, hogy gyakorlatilag lassan teljesen alkalmatlan lesz a rendelő a betegek fogadására és ellátására. A körülmények nemcsak mostohák, de egészségtelenek is, hiszen gyakorlatilag lehetetlen normálisan szellőztetni, ami például influenzajárványok idején kifejezetten veszélyes is lehet.Természetesen megkerestük az IKV-t is, hogy mit szólnak a háziorvosok panaszaihoz. Levélben válaszoltak, és azt kérték, hogy azt szó szerint közöljük.„A Rókusi krt. 33. orvosi rendelővel 2012. október 3-án kötött megállapodás 8. pontja értelmében a javítási és karbantartási munkák elvégzése és a munkák költségének viselése a bérlemény használóját terhelik. Társaságunk mindent megtett, hogy a bejelentett hibák teljeskörű elhárítása megtörténjen.Az orvosi rendelőből 2017. március 13. napján érkezett beázással kapcsolatos panasz, amelyet több erre vonatkozó bejelentés is követett. Társaságunk munkatársai minden alkalommal a helyszínen megjelentek, de mivel a probléma a rendelő felett elhelyezkedő magántulajdonban lévő lakásból ered, végleges hibaelhárításra nem volt módunk. Az ügyben értesítettük a közös képviselőt is.Legutoljára 2018. május 15. és május 25. napján is kint jártunk a helyszínen. A közös képviselő segítségével sikerült az érintett lakásba bejutnunk, ahol több hibát is feltártunk. Mint például elöregedett a kád szigetelése, a mosdó csaptelep tömítése nem megfelelő, a WC tartály csöpög, amelynek következtében folyamatosan áztatja az alatta elhelyezkedő orvosi rendelőt.A meleg víz felszálló vezetéke a csatlakozásnál tömítés hiánya miatt szivárgott. A melegvíz-vezeték hibája miatt bejelentést tettünk a SZETÁV felé, amely hiba elhárítása tudomásunk szerint május 28. napján megtörtént. A többi fent nevezett hiba elhárítását nem tudtuk végrehajtani, mert a tulajdonos nem járult hozzá. Az orvosok tájékoztatása a feltárt hibákkal kapcsolatban minden esetben megtörtént.Az orvosi rendelőből 2018. január 12. napján a nyílászárók javítására érkezett bejelentés, a kollégák kint voltak a helyszínen, és ideiglenes megoldással bezárták a vasablakot. A nyílászárók cseréje szükséges, mivel azokat további karbantartással nem lehet javítani.A helyszíni megbeszélés alapján árajánlatot kértünk a munka elvégzésére. Az árajánlat bruttó 2,2 M Ft összegű, a szükséges forrás biztosításához egyeztetünk az SZMJV Önkormányzattal, és a tulajdonosi hozzájárulást követően a munkákat elvégezzük."