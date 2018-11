Kísérletek kavalkádja az Agórában 40 asztalon - Arkhimédész is eljött

ísérletek kavalkádja címmel rendeztek természettudományos családi napot szombaton a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol 9 és 12 óra özött interaktív természettudományos ísérleteket mutattak be az érdeklődőknek 40 asztalon.

A hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola tizedikes diákja, Kis Dominika Eleonóra társaival a vöröskáposztalé színváltozásával a lúgos és a savas émhatást mutatta be, amit a harmadik osztályos Berényi Zselyke ki is próbált, bár még nem tanul émiát. A matematika-fizika tanár szakos Spitzner Dóra pedig Arkhimédésznek öltözve Arkhimédész törvényét mutatta be. A legnagyobb sikere azoknak az asztaloknak volt, ahol játékos formában lehetett megismerkedni a fizika törvényeivel, például hajszárítóval lufikat forgatni a levegőben, vagy pingpong labdát katapultálni.