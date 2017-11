Kisgyerekes anyákat segítenek majd az önkéntesek

Ismerkedő beszélgetést szervezett tegnap az Otthon Segítünk Alapítvány, mely a tervek szerint jövő tavasszal Szegeden is megkezdi működését. Lehőcz Monika igazgató elmondta, öt megyeszékhelyen nem működik még az egyébként 16 éves szervezet – ezek egyike Szeged. A tegnapi rendezvényen a leendő önkéntesek személyesen is megismerkedhettek az alapítvány vezetőivel, illetve annak munkájával.



Az Otthon Segítünk Alapítvány célja a kisgyerekes családok támogatása. Az önkéntesek heti egy alkalommal, két-három órára mennek el hozzájuk, hogy abban segítsenek, amire szükség van: háztartásvezetésben, ügyintézésben, a gyerekek lefoglalásában, de lehet őket hívni akár csak azért is, hogy a szülők magányát oldják kicsit. – Minden kisgyermekes szülőnél előbb-utóbb eljön az a pont, amikor úgy érzi, nem bírja már tovább, szüksége van egy kis feltöltődésre akár csak azáltal is, hogy pár órára tehermentesítik. Ezt nyújtja az alapítvány abban a néhány hónapban, amíg egy családot segít. Ennyi idő alatt ugyanis át lehet lendülni a holtponton – mondta el Lehőcz Monika.



A szegedi szolgálat vezetője januárban egy fővárosi képzésen vesz részt, ezt követően kezdik el majd toborozni az önkénteseket.