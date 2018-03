Kisiklott a villamos az Európa ligetnél, baleset Kövegynél, összefoglaló a hóhelyzetről - galéria

A város ezer kilométeres úthálózatát kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nél ugyanis csütörtök este hatra berendelték az állományt, majd elkezdték az utak alásózását. Mivel tartós havazásra lehetett számítani, az összes járművüket kivezényelték az utakra, és ahogy a forgalom gyérebbé vált, meg is kezdték a sózást, így nem alakultak ki jégbordák.

Jövő héten érkezik a tavasz

A pénteki havazás, majd ónos eső után szombat reggelre megszűnik a csapadék a megyeszékhelyen és térségében – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. Vasárnaptól további enyhülés várható, megszűnnek a napközbeni mínuszok. A jövő héten tavasziasra fordul az időjárás, így néhány napon belül elolvad a hó is.

Hiába lassult be egész Szeged péntek reggel, és hiába kapnak olyan kritikákat a környezetgazdák, hogy nem készültek fel megfelelően a havazásra, Markai László ügyvezető lapunkkal azt közölte, minden negatív megjegyzés ellenére ők időben elkezdték a munkát.– Összességében negyven ember dolgozik ilyenkor, egyrészt a 15 járművünk vezetője, a műhelyes kollégák, akik a folyamatos háttértámogatást biztosították, valamint a diszpécserek, akik a nap 24 órájában vizsgálják a várost – részletezte. A közterület-fenntartást ezenfelül 100 fő végzi Szegeden, ők a buszmegállókból és gyalogátkelőhelyek széléről takarították el a havat és a latyakot. Kétségkívül nem értek a munka végére a reggeli csúcsforgalom idejére, több megállóban friss, ropogós hóra voltak kénytelenek leszállni az utasok. Makrai emlékeztetett, fő feladatuk, hogy a tömegközlekedéssel érintett útszakaszokon biztonsággal lehessen közlekedni, s pénteken sem a DAKK Zrt.-től, sem az SZKT-tól nem érkezett feléjük panasz.Érdemes tudni, hogy a környezetgazdák munkatársainak kapacitásait szinte teljes mértékben le is köti az említett szakaszok kezelése, vagyis nem is fognak a lakóövezetek utcáiban havat takarítani. Az ügyvezető megjegyezte,– Az úgynevezett nem kiemelt útszakaszokon a járhatóságot kell biztosítanunk. Ez adott, ráadásul zömében 30-as övezetbe tartoznak ezek az utcák, olyan sebességgel pedig tudnak haladni az autósok – fűzte hozzá. Sokan panaszkodtak arra is lapunknak, hogy hókásásak az utak, amivel kapcsolatban Makrai azt mondta, az alásózott utakról nem dúrják le a havat, mert akkor semmi értelme nem lenne a sózásnak.– Átlagosan 4-5 perces késésben van a város – ezt már Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője nyilatkozta lapunknak. Hozzátette, két járművük kisebb koccanásos balesetet szenvedett napközben, ám személyi sérülés szerencsére nem történt.A DAKK Zrt.-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Csongrád megyében közlekedtetett helyközi buszjárataiknál minimális késésekre kellett számítani a téli útviszonyok miatt, és ugyanez volt jellemző a szegedi helyi tömegközlekedésre is.

Jelesre vizsgáztak az ételfutárok

Kíváncsiak voltunk, hogy az ételfutárok hogyan birkóznak meg a szegedi utak állapotával: három különböző helyről rendeltünk ebédet. A gyorsaságban eddig is verhetetlen Trója most is utolérhetetlen volt, harminc perc alatt megérkezett az étel a Sajtóházba. A Pizzafutár a honlapján egy órán belüli kiszállítást ígért, ezt néhány perc késéssel teljesítette, de kollégáink az útviszonyokra való tekintettel ennek a futárnak is ötöst adtak. A leglassabban a Pizza Monkey-tól rendelt saláta ért ide, de diszpécserük a telefonban előre szólt, hogy hetven perc a kiszállítási idő, ehhez viszont tartották is magukat.

Anyagi káros baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az M43-as autópálya mind a Szeged, mind az országhatár felé vezető oldalán, Kövegy térségében.

Egy tehergépkocsi szalagkorlátnak ütközött 2018. március 2-án 15 óra 30 perckor az M43-as autópálya 52-es kilométerszelvényében, az országhatár felé vezető oldalon, majd átszakította azt. A balesetben senki nem sérült.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a sztráda balesettel érintett szakaszán, a Csanádpalota felé vezető oldalon a külső sávot, a Szeged felé tartó oldalon a belső sávot lezárták - írta a police.hu.

Valószínűleg az eljegesedett vágány miatt siklott ki a 2-es villamos Szegeden az Európa ligetnél péntek délután – mondta a Délmagyarországnak a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője. A villamost a társaság szakemberei egy másik szerelvény segítségével húzták vissza a sínekre. A balesetben senki sem sérült meg – tette hozzá Majó-Petri Zoltán.Egy gépkocsi árokba sodródott az 5-ös számú főút 161-es kilométerszelvényében. A balesetben egy személy megsérült. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás útlezárásra lehet számítani - közölte a rendőrség.- Megcsúszott az úttesten és az árokba borult egy Fábiánsebestyén felől Szentes felé közlekedő gépkocsi a két települést összekötő 4642-es út 61-es kilométerszelvényében. A balesetet észlelte egy arra közlekedő jármű vezetője, majd lassított, azonban a mögötte haladó kisteherautó a jármű hátuljába hajtott. A balesetben senki nem sérült meg. A szentesi hivatásos tűzoltók teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen.A műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben - közölte a rendőrség.Lapunk információi szerint a Közútkezelő autójába hajtott bele a furgon. A vezetője azt sérelmezte, hogy a Közútkezelő autója elakadásjelző nélkül állt meg az út közepén, illetve a hókotró is már csak a karambol után ért a helyszínre. A felelősség kérdését a rendőrség még tovább vizsgálja.- Olvasónk egy hókotró traktorral találkozott a Mátyás téren: a templom környékéről szépen eldúrta a havat. Olvasónk hozzátette, a gyerekek külön örülnek a hatalmas hókupacoknak, mert azonnal birtokba is vették őket.

Az ország délkeleti, déli megyéiben akár 10-15 centiméternél is több hó eshet le. A havazás miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Az ónos eső miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Tolna és Somogy megyében van elsőfokú figyelmeztetés . Délnyugaton, délen a havazást időszakosan fagyott eső, helyenként ónos eső válthatja fel.

Fotó: hodmezovasarhely.hu

- A rendkívüli havazás miatt a korábbi gépjárművek mellett, további 7 tolólappal, valamint utánfutóval felszerelt traktor is takarítja a vásárhelyi utakat, kerékpárutakat.- Hódmezővásárhelyen hajnaltól a fő özlekedési útvonalakon négy gépjárművel takarítjá és sózzá az utakat. A Hódmezővásárhelyi Mű ödtető és Szolgáltató Zrt. munkatársai a buszmegálló , a órház és a özintézmények örnyé én dolgoznak. Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét , hogy déltől, a meteorológiai előrejelzések szerint, a havazást ónos eső válthatja fel. Óvatos özlekedésre érnek mindenkit. Azt is írtá , a Hódmezővásárhelyi Mű ödtető és Szolgáltató Zrt. a felelős a hó eltakarításáért.

- Kollégánk jelezte, 14 éve jár Petőfitelep felől a városba, de ilyen sort még nem látott, mint ami a töltésnél várta a Csillag tér felé. Sokan visszafordulnak, és inkább a Felső Tisza-part felé indulnak.Rengeteg az autó, de a sok hó miatt lépésben halad csak a város. A szokásos helyeken - a hidakon, a Boldogasszony sugárúton, a sugárutakon és körutakon tömött sorok haladnak - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.