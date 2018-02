Kisjátékfilmből érkezett a legtöbb

– Kisjátékfilm kategóriában érkezett a legtöbb nevezés (217). Népszerű a dokumentum- és a kísérleti film is, de a nagyjátékfilm és animáció kategóriában is közel 30-30 alkotás versenyzik – mondta el Ibos Éva, a fesztivál munkatársa.



– Minden kontinensről jelentkeztek, a legtöbben Magyar- és Németországból, valamint az Egyesült Államokból. Európa ismert országain túl Kínából több mint két tucat filmet neveztek, Albániából is érkezett több alkotás, Törökország, Marokkó, Argentína is szerepel a listán – közölte Ibos Éva. Koprodukciós művek is jöttek, például szíriai–francia és butháni–magyar együttműködésből.



A május 9-étől 12-éig tartó fesztiválon átfogó képet kaphatnak a világ filmművészetéről azok, akik a versenyprogramba bekerült alkotásokat végignézik. A közel 400 munkából nívós zsűri válogat, többek között Monory-Mész András, Jancsó Nyika, Sopsits Árpád és Kardos Sándor.



– Számos nagyjátékfilmmel híressé váló alkotó rövidfilmekkel kezd, amelyeket azonban kevesen ismernek – árulta el Ibos Éva. – Kíváncsiak vagyunk, hogy a mostani több mint kétszáz rövidfilm készítői közül ki fogja kinőni magát országos vagy világszintű ismertségig.