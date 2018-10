Kisköpet szállt a sándorfalvi puszta egén - Ragadozómadarakkal vadásztak

Szerencsénk volt, hogy nem esett az eső, sőt nagyon jó idő volt szombaton, mert egy egész napos különleges vadászaton volt jelenésünk Sándorfalván. A Vadászati Kulturális Egyesület Solymász Rendje, a Diana Vadászhölgy Klub Alapítvány, és a PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány rendezett a Dél-Alföldön először sólyomvadászatot. Még mielőtt félreértenék, ez nem azt jelenti, hogy a védett madarakat kell kilőni, hanem velük kell vadászni.Azonban nem csak sólymokkal dolgozott a nagyjából 7-8 vadász, és segítőik. Volt aki héjával, karvalyokkal, sőt, olyan is aki sassal próbálta meg becserkészni a nyulakat és fácánokat.Az azonnal kiderült, hogy ez a fajta hagyományőrzés nem gyerekjáték, komoly szabályai vannak, és már évezredek óta űzik. Megtudtuk, Európába a solymászatot a honfoglaló magyarok hozták be, és sokáig a királyok és nemesek időtöltése volt.Ragadozómadárral egyébként kétféleképpen lehet vadászni. Az alacsonyröptűek, a héja, a karvaly, a szirti sas elengedve nagyjából az erdők lombkoronájának magasságáig emelkedik, úgy 30 méterig. A sólyom viszont több száz méterre is emelkedhet, onnan néz körül és szúrja ki a zsákmányt.De visszatérve a mi vadászatunkhoz: egy rövid „munkavdédelmi oktatás" után felsorakoztunk a vadászok mögé, és gyalogosan indultunk el a sándorfalvi határban. Tulajdonképpen már ekkor kiderült mindenkinek, hogy ez – bár vadászat – mégsem biztos, hogy az ölésről szól, ráadásul igen jó móka. Amíg mi a ott voltunk, addig mondjuk egy madárnak sem sikerült zsákmányt ejtenie, a nyulak és a fácánok is szerencsésebbek voltak náluk. Ez persze estére biztosan változott.A menetben már az is kiderült, hogy egy ilyen vadászat is egész napos program. Délelőtt 10 óra körül indultunk és a vadászok úgy tervezték, hogy majd valamikor este felé érnek vissza a kiindulási pontra.Az egész eseményen talán az volt egyébként a legfeltűnőbb, hogy a gazdák mennyire ragaszkodnak a madaraikhoz.Kisköpet – aki egyébként egy sólyom – gazdája azt mondta lapunknak, hogy egészen kisgyerekkora óta vadászik madárral.- 31 éve csinálom, Kisköpet már a sokadik madaram, ő jelenleg öt éves – mondta a Dunakesziről érkezett Czakó Csaba.Tőle tudtuk meg azt is, hogy egy-egy madár kiképzése fél évig tart, akkor már tud alapszinten vadászni. Viszont utána is sokat kell velük foglalkozni.- Egy madár pedig addig dolgozhat, amíg meg nem fogja a róka, vagy agyon nem üti az áram – mondta még Czakó Csaba arról, hogy ezek a madarak ritkán érik meg a békés öregkort.