Kiskorúnak is árusította a kokaint

A gyanú szerint az elkövető 2016. december és 2017 májusa között rendszeresen értékesített Szegeden fogyasztásra kokaint. A terjesztésben más, ismert és ismeretlen személyek is részt vettek, az értékesítés szervezetten történt. Az eladott kábítószer hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határát nem haladta meg. Az állandó munkahellyel nem rendelkező gyanúsított célja az értékesítéssel az volt, hogy bevételhez jusson. A gyanú szerint a férfi 2017. május 19-én kiskorú személy részére is eladott csekély mennyiségű kokaint és marihuánát.



A Csongrád Megyei Főügyészség az öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő kábítószer-kereskedelem bűntette és tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek csekély mennyiségű kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban a gyanúsított előzetes letartóztatását indítványozta, szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, valamint annak a veszélye miatt, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított a bizonyítási eljárás meghiúsítására törekedne.



A Szegedi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását, a végzéssel szemben a gyanúsított és a védő fellebbezést jelentett be, így a végzés nem jogerős.