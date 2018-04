Kisoroszlánt gondozni 24 órás szolgálat - még aludni is egymás közelében alszik Lili és Victor

Fotó: Török János

A mexikói idomár most a másfél hónapos Lilivel tölti a legtöbb időt. Kisoroszlánra vigyázni nagy felelősség, huszonnégy órás szolgálat, különösen, ha fontos szempont, hogy az állat jól is érezze magát. Ez a kép kedd délelőtt Szegeden, a Tesco parkolójában, Victor lakókocsijánál készült. Napközben sülve-főve együtt vannak, és éjjel is egymás közelében alszanak.