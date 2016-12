Kiss-Rigó: a 10 milliárdos projekt szélesebb körben tudja majd szolgálni az egyházmegye közösségét

Mi? Mennyi?



Csak összehasonlításul, hogy mennyi a 10 milliárdos támogatás! Szeged 2016-os költségvetését 35,6 milliárd forintos főösszeggel fogadták el. 10 milliárdból két új fedett uszodát is lehetne építeni Szegeden.



Az eredetileg 3 milliárdosra tervezett Szeged–Csanádi Egyházmegyei beruházás 10 milliárd forintból valósul meg 2018-ra a Dorozsmai úti Napfény kemping több mint tízhektáros területén – a kormány hathatós támogatásával. A Szegedi Ifjúsági Centrum néven futó projekt közel 10 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A beruházásról két éve még úgy nyilatkozott lapunknak Kiss-Rigó László megyés püspök , hogy „elsősorban futballstadionként működik majd, de kulturális, családi, ifjúsági és sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz."A püspök most úgy nyilatkozott a Szegedma portálnak , hogy „célkitűzés, hogy egy olyan ifjúsági, családi és sportközpont valósuljon meg, ahol a versenysport, a labdarúgás, a közösségi sport és főleg a közösségek, elsősorban az egyházmegye közösségei otthonra találhatnak."Kiss-Rigó László elmondása szerint a 10 milliárdos projekt szélesebb körben tudja majd szolgálni az egyházmegye közösségét, a katolikusokat, a hívőket és a nem hívőket egyaránt, mint az eredetileg tervezett beruházás. A megyés püspök számítása szerint egy-másfél éven belül felépülhetnek a létesítmények – így a hatezer férőhelyes futballstadion is – a Dorozsmai úti Napfény kempingben, amely a kormány gigantikus többlettámogatásával már nem csak a Szeged 2011-Grosics Futballakadémia otthonaként szolgálna.Példátlan döntést hozott szép csendben a kormány – írta a portfolio.hu. A pénzügyi és gazdasági online hírportál arról számolt be, hogy az Orbán Viktor által aláírt, szombati Magyar Közlönyben megjelent határozat csupán egyetlen mondat, de ebből kiderül, hogy a kormány azonnali hatállyal 306,8 milliárd forintot csoportosít át az egyes költségvetési fejezetek között az idei költségvetésben.A határozathoz csatolt nyolcoldalas mellékletből részletesen kiderül, honnan vonja el a forrásokat, és mire ad pluszpénzt a kormány. Egyebek mellett 118 milliárd forinttal többet költ a kormány az „egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására". A Nemzeti Foglalkoztatási Alapnál viszont 40 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhatnak, és közutakra is kevesebb jut 40 milliárd forinttal.A Szegedi Ifjúsági Centrum viszont még az idén 9,7 milliárd forintot kap a kormánytól.Érdeklődtük az önkormányzatnál, mi az a Szegedi Ifjúsági Centrum, amely még az idén kap közel 10 milliárd forintot a kormánytól, de azt felelték, ők sem tudják. Nem hallottak még róla, nem is terveznek ilyet, ők is a Magyar Közlönyben olvastak a támogatásról. Az interneten sem találtuk nyomát a Szegedi Ifjúsági Centrumnak.Lapunk más forrásból úgy értesült, a püspökség – amely többségi tulajdonosa a Szeged 2011 Labdarúgó Sportszolgáltató Kft.-nek – kapta a támogatást a kormánytól a Dorozsmai úti, több mint tízhektáros területen felépülő, hatezer férőhelyes futballstadionra és egyéb létesítményekre. Úgy tudjuk, a focistadion mellett sportcsarnokot, kulturális és családi célokat szolgáló közösségi tereket, többek között egy amfiteátrumot is felépít a területen a püspökség, amely a Dorozsmai úti Napfény kemping moteljét is felújítaná a pincétől a padlásig. Ezt az elképzelést erősíti meg a szegedma.hu cikke is. szegedma.hu értesülései szerint ez a döntés a szegedi stadionberuházás ismételt kormányzati megerősítését jelenti. Azt írták, a megvalósuló létesítmény nemcsak mint futballstadion működne, hanem ifjúsági, közösségi feladatokat is ellátna. A költségvetése pedig a tervezett 3 milliárd helyett immáron közel 10 milliárd forint. Emődi Sándor, a Szeged 2011 Kft. ügyvezetője megerősítette a portálnak, a vonatkozó költségvetési tétel valóban a szegedi futballstadion megépülését segíti, arra vonatkozó részletekkel azonban, hogy mit takar pontosan a Szegedi Ifjúsági Centrum, nem kívánt szolgálni. Azt mondta, a beruházás részleteit Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye megyés püspöke a közeljövőben egy sajtótájékoztatón ismerteti.