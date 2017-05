Kisteleki innovációs központ: hova csorgott el 365 millió forint?

Jól teljesítenek



Kistelek egyébként az elmúlt uniós ciklusban a Csongrád megyei települések között a második legtöbb egy főre jutó támogatást nyerte el, évente 345 ezer 367 forintot. Szeged ugyanebben az időszakban 250 ezer 938 forintot kapott, Mórahalom majdnem a dupláját, Eperjesre viszont 1500 forint jutott évente egy főre számítva.

Hova csorgott el 365 millió forint?

Nemzeti Rugalmassági Terv

Repülőteret is szeretnének Kisteleken

– Előadásokat szerveztünk vállalkozók számára – sorolja a program részleteit Sándor Attila , aki az egykori Rákóczi-iskola épületében jegyzett program szakmai vezetője volt. Mostanra már más feladatot kapott Kisteleken, így a projekt további sorsáról nem tudott beszámolni.A kisteleki hajdani iskolaépület kerítésénél hamarosan akár már a táblát is leszedhetik, mivel május végén lejár az öt év, amelyet az uniós projektekkel kapcsolatosan úgynevezett fenntarthatósági időszakként szoktak megjelölni, magyarul a pénzből megvalósuló programot ez idő alatt bizonyíthatóan működtetni kell.A Rákóczi utcai iskolaépület az elnyert pályázat szerint agrárinnovációs központként kellene, hogy működjön, erre nyert 2010-ben közel négyszázmillió forintot a Csongrád Megyei Agrár Információs Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Kft., mellette a kisteleki önkormányzat az épület átalakítására nagyjából nyolcvanmillió forintot költhetett el. Igaz, az öt év letelt, de mégis hogyan lehet százmilliókat elégetni úgy, hogy alig marad nyoma?2012 májusában megtartották az egyébként Romániával közösen lebonyolított projekt záró konferenciáját, ahol az addig megvalósított eredményeket is bemutatták.Az akkori beszámolókból az derül ki, hogy ennek a programnak a során hozták létre például a maroslelei tökmagolaj-sajtoló üzemet, ami azóta is prosperál, igaz állami pénzből, hiszen a közfoglalkoztatás részeként mű-ködik az üzem. Temes megyében és Mórahalmon mintagazdaságot alakítottak ki, de ebből finanszírozhatták a Zöld Kincs áruvédjegyet is. A mórahalmi mintagazdaság a Haréna Nonprofit Kft. közreműködésével jött létre, amelynek az opten.hu szerint 2013-ig a Móraprizma Szövetkezet volt a tagja, azóta pedig a mórahalmi polgármester testvére.A Zöld Kincs védjegy nem valószínű, hogy túl sikeres lett volna, hiszen 2014-ben Mórahalom (Homokháti Portéka), éppen a napokban Ruzsa (Hetedhét Cekkeres) készített újabb védjegyet, hogy segítse a térség gazdáit a piacra jutásban. Az iskola épületéről Nagy Sándor kisteleki polgármestertől megtudtuk, hogy annak hasznosítására egy magáncéggel kötöttek megállapodást.A kisteleki iskola épülete szemmel láthatóan Csipkerózsika-álmát alussza éppen: zárt ajtók, az ablakon át is láthatóan poros irodák. Az egyik iroda falán szintén uniós pályázatokat hirdető táblákat láttunk. Az egyik egy 420 millió forintos, egy csővezeték-hálózat vizsgálatára képes robot kifejlesztését ígérő pályázatot hirdet. A pénzt elnyerő cég székhelye egyébként Budapesten van, de telephelye éppen az ürességtől kongó kisteleki ipari parkban található, ahol telephelyet fejlesztettek 60 millió forintból, de 2010-ben 25 millió forintot is elnyertek az Uniótól, akkor technológiai fejlesztésre.A kisteleki önkormányzat munkatársától, Bozsányi Ildikótól úgy tudjuk, hogy éppen ez a cég, amely az épület tovább hasznosítását vállalta. Lapunkban pedig 2015 decemberében arról írtunk, hogy az épületet 20 évre ingyen bérelné a Kisteleki Ipari- és Szolgáltató Kft., amelynek egyik tulajdonosa az önkormányzat, a másik egy magánbefektető, akinek egy másik cége két évvel ezelőtt Nemzeti Rugalmassági Terv kidolgozására nyert 310 millió forintot.Háromszáz hektárral bővítenék azt az ipari parkot, ahol több sajtómunkás a működés nyomait sem találta. Kistelek 2015-ben elfogadott, 2016 márciusában módosított stratégiai tervéből pedig az is kiderül, hogy az iskolaépület másik felének felújítására 450 millió forintot remél az Uniótól Kistelek testülete azért, hogy a jelenlegihez hasonló tevékenységet folytathassanak, magyarul vállalkozásokat segítő inkubátorházat hoznának létre.