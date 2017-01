Kisteleki királyok a Vatikánban

Megnyerte a Kisteleki Betlehemes csapat a 600 éves betlehemezés hagyományára épülő Kárpát-medencei Nemzetközi Betlehemes Vetélkedőt. Jutalmul a pápa meghívta a csapat három királyát, a 8. osztályos Sándor Mihály Ádámot, a hetedikes Farkas Sándort és a hatodikos Huszka Endrét és hitoktatójukat, Harmat Józsefet a Vatikánba, a Szent Péter-bazilikába újévi miséjére.A csapat az első sorban, néhány méterre a pápától nézhette végig a misét. – A szentmise tetszett a legjobban. Ránézésre a pápa egy bölcs papnak és egy kedves embernek tűnt – mondta a „legidősebb" király, Sándor Mihály Ádám.A kisteleki betlehemesek nagy népszerűségnek örvendtek a Vatikánban: a mise végén rengetegen akartak velük fotózkodni. – A rendőrök már terelték ki az embereket a miséről a térre, de mi akaratlanul is feltartottuk a sort, mert sokan jöttek oda képet csinálni velünk – mesélte Sándor Mihály Ádám. Pedig a bejutás nem volt olyan könnyű: a jelmezhez tartozó botok miatt kilenc biztonsági kapun kellett átmenniük. Mikor Ferenc pápa bevonult a kíséretével, viccesen mutatta a kisteleki diákoknak, hogy neki is van egy botja. A szentmise végén még a kivetítőre is felkerültek, amelyet 60 ezren követtek a helyszínen.