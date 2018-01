Kistérségi szerepét erősítette Ruzsa, megkezdődött az új egészségház építése

– Igyekeztünk erősíteni együttműködésünket a környező településekkel, ennek egyik legjelentősebb eseménye a Hetedhét Cekkeres helyi márka létrehozása volt, amit a hagyományos falunapon mutattunk be, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát – mondta el Sánta Gizella. Ruzsa polgármestere kiemelte, céljuk, hogy idővel üzletláncokba is bekerüljenek a térség minőségi termékei, ezzel is segítve a termelők helyben maradását.A tavalyi esztendő második felében sorban érkeztek a pályázati döntések, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírásain is sikeresen szerepeltek, illetve a tanyafejlesztési program keretében is jut forrás a községbe, s ahogy a településvezető elmondta, mindez előrevetíti, hogy a megvalósítással együtt járó örömökkel és esetleges nehézségekkel fog telni az idei esztendő. Már megkezdődött az új egészségház építése, de fejlesztik a bölcsődét is.– Hosszú ideje valljuk, hogy fontos a közösségépítés, célunk, hogy településünk minél élhetőbb, lakhatóbb legyen, s a letelepülni, illetve maradni szándékozók egyre szélesebb szolgáltatásokat nyújtó községben élhessenek. Ennek a megtartásán dolgozunk, továbbra is szeretnénk megőrizni vívmányainkat – fogalmazott. Kiemelte a civil szervezetekkel való jó együttműködését az önkormányzatnak, közösen szerveznek programokat, illetve pályázatokat is megvalósítanak. Ezenfelül 2017-ben elindultak azok a szociális szövetkezetek, amelyek az év végére tevékenyen részt vettek a település gazdaságfejlesztésében és mindennapi életében. Ezeknek a megerősödése Sánta Gizella szerint a 2018-as évben várható.