,,Kistestvéri féltékenységből kezdtem" - Varró Dániel Szegeden mesélt költészetéről

Varró Dániel Szegeden mesélte el, hogyan jutott el a Nyuszikától az sms-versekig. Fotó: Frank Yvette

„Akinek a szíve kőkemény, annak nem való a költemény" – üzeni az olvasóknak Varró Dániel, aki hétfőn a Móra Ferenc Kollégiumban járt. Elmesélte, hogy már a nővére is verseket írt, de ő is menőnek látta a régi korok irodalmárait.– Kistestvéri féltékenységből kezdtem írni. Az iskolában pedig azt láttam, hogy elég írni egy elbeszélő költeményt, és már híres is vagy. Elég Arany János Toldijára gondolni. Ezért írtam is egyet, Nyuszika címen – mesélte a költő.Olyannyira bejött a Nyuszikának a siker, hogy illusztrálták is az osztálytársai, majd árusították az iskolában. Ezer forintot keresett vele. Később lett második és harmadik része is.– Középiskolában azt a tanácsot kaptam: legyek reménytelenül szerelmes, szenvedjek sokat. Megpróbáltam, nem ment. Aztán azt mondták, olvassam el az Ismerjük meg a versformákat! című kötetet, ami sértő volt, mert én már ismertem őket.Első kötetének kiadása váratlan lehetőségként kopogtatott az ajtón. A Magvető egykori kiadója hallotta egy felolvasáson a költő verseit, majd felkeresték, hogy kiadnák. Ez a kötet Bögre azúr néven futott. – Elméletileg felnőtteknek szólt, de a kritika gyerekesnek titulálta. Később megírtam a Túl a Maszat-hegyent – gyerekeknek –, amelyet meg felnőttesnek véltek.Idővel bejöttek a képbe az sms-versek is, amelyekről a legtöbb embernek eszébe jut Varró Dániel. Szerinte nehéz rövid verset írni, hiába sulykolják a magyartanárok belénk a tömörítés fogalmát.– Természetes, hogy arról írok, ami körülvesz. Petőfi írt a vasútról, mert akkor új volt. Én meg az sms-ről.A költő bevallása szerint azonban legtöbbet a szerelemről ír, majd az évszakok változásáról és a nátháról. Azonban miután megházasodott, nehezebb lett hitvesi verset írnia – még azelőtt az udvarlós viszonylag könnyen ment. „Gyere, babám dédelgess, nincs ma este BL-meccs" – ezzel a két sorocskával tudta kezdetben megörvendeztetni feleségét.– Kicsit zokon is vette, hogy nem írok neki, de féltem megmutatni, amit papírra vetettem. Régen amúgy is azt képzeltem, felülről bejön az ihlet, majd alul, mint az automatában, kijön a vers. Aztán rájöttem, nem így megy. Három kisgyerekem van, akik sajnos korán kelnek. Ezért nekem be kell előzni őket hajnalban, akkor írok. Ha határidő van, akkor elvonulok valahová.Gyermekei kapcsán azt is elárulta, hogy mikor megszületett második fia, és nem tudta, mit tegyen, hogy születése után ne sírjon, csak egy Ady- vers jutott az eszébe. Így a Párizsban járt az Őszt adta elő az alig pár perces kisdednek.