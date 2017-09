Kiszabadulnak a kórusok az Acappella Fesztiválon

„Kiszabadulunk az elefántcsonttoronyból" – fogalmazta meg Dohány Gabriella kórusvezető a szeptember 28-i KóSza, azaz Kórusok Szabadon lényegét. A háromnapos Fool Moon Acappella Fesztivál első napján hét kórus ad spontán koncertet a város három pontján: a Klauzál téren, a Kárász utcán és a Dugonics téren. A fesztivál vendége lesz még 29-én Szirtes Edina Mókus, majd Bolyki Balázs, 30-án pedig a Fool Moon és a Vocal Six lép fel az Ifjúsági Házban (IH).



Régen sokkal nagyobb volt a szegedi kórusélet, idézte fel Németh Miklós, a Fool Moon tagja és egyben a fesztivál egyik szervezője is. Újra nyitni kell az „utca embere" felé: kiengedik a kórusokat a falak közül, ahogy az Oscar-díjas rövidfilmben, a Mindenkiben örömzenévé válhatott a fellépés. Ennek példájára 28-án este 6-kor közösen eléneklik a bemutatkozó kórusok Nemes Nagy Ágnes Bodzavirág című megzenésített versét a Szent István téren. A napot a H.A.B. popkórus koncertje zárja az IH-ban este 8-tól.



Az Acappella Fesztivál szeptember 29-i első fellépője Szirtes Edina Mókus és Jammal este 8 órától, őket követi Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel kórus. Másnap, 30-án a Fool Moon lép fel szintén az IH-ban este 8-tól, majd a „versenytársaik", a svéd Vocal Six a cappella együttes mutatkozik be 9 órától – hasonló stílusban, ugyanolyan humorral és energiával.



A KóSza programjai ingyenesen látogathatók, a 29-i és 30-i napokra pedig elővételben a Belvárosi moziban és az IH-ban, valamint online is lehet jegyet vagy bérletet váltani.