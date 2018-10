Kitart az építési kedv Csongrád megyében, egyre tágasabbak az új otthonok - 2018 első fél éve számokban

Lassuló ország, gyorsuló megye



Országosan csökkenést vetít előre, hogy az első fél évben 9 százalékkal kevesebb új lakás építése kezdődhetett el, mint 2017 azonos időszakában. Ezzel együtt hét megyében nőtt az építési kedv, legjelentősebben Somogyban és nálunk. 2018 első fél évében a Csongrád megyében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 957 volt, ez 3,3-szerese 2017 azonos időszakának.

Építkezés a Jósika és a Béke utca sarkán. Fotó: Karnok Csaba

Társasházi négyzetméterár



Az Otthon Centrum legfrissebb felmérése szerint az online piactereken elérhető 290 társasházi projektben összesen 8670 új lakás épült, a legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Pécsett és Szegeden ismert. A cég szerint Csongrád megye székhelyén 1020 új lakás építése zajlik. Az átlagos négyzetméterár Szegeden 450 ezer forint, hajszállal kevesebb, mint Kecskeméten, de néhány tízezer forinttal több, mint Győrben, ami azért meglepő.

Magyarországon az építőipari vállalkozások 2018 első fél évében 903 milliárd forint termelési értéket produkáltak, negyedével többet, mint az előző év azonos időszakában, Csongrád megye 33 milliárd forintja összehasonlító áron 13 százalékos növekedést jelenthet. Egy megye kivételével mindenütt bővült az építőipar teljesítménye – Bács-Kiskunban és Vasban a növekedés meghaladta az 50 százalékot.Az egy lakosra jutó építőipari termelés Budapesten volt a legmagasabb, 2,1-szerese az országosnak, míg Nógrádban a mutató az átlag negyedét sem érte el.Csongrád megye 81 ezer forintos értéke nem sokkal marad el a 92 ezer forintos országostól, ugyanakkor csak irigyelhetjük Bács-Kiskun egy főre jutó 154 ezer forintos építőipari teljesítményét. A kecskeméti Mercedes-gyár második ütemének beruházása, az autóipari beszállítók fejlesztése jól láthatóan húzza a szomszéd megyét.Mérséklődő ütemben, de folytatódott a lakásszektor bővülése, idén az első fél évben az országban 6517 új lakás épült, háromtizedével több, mint egy évvel korábban. Csongrád megyében nagyobb a lendület, 253 új lakást vettek használatba, nyolctizedével többet, mint egy esztendővel korábban. A lakások háromnegyede Szegeden épült, kétharmadukat „természetes személyek" finanszírozták.– Ingatlanportfóliónk 40–50 százaléka új építésű, van, amelyik csak most indul, de mindenki azon igyekszik, hogy 2019. december végéig, még a kedvező áfa megszüntetéséig befejezze a lakásprojektjét – mondja Meszlényi Tamás, az Openhouse szegedi irodájának tulajdonosa. Megtudjuk, az elmúlt fél év alatt 30–50 ezer forinttal emelkedtek a szerkezetkész négyzetméterárak, és már közelítik, meg is haladhatják a félmiliós határt. Ehhez a kulcsrakész állapotig további 10–15 százalékot biztosan rá kell költeni a lakásra.Illés Ákos, az Akonett Home Kft. cégvezetője is hallott már az 500 ezres négyzetméterárról, de szerinte Szegeden inkább a 380–430 ezer forint a jellemző. – Nagyon fontos, hogy ez pontosan mit tartalmaz, de az biztos, hogy négyzetméterenként még minimum 45 ezer forintot a lakásra kell költeni a beköltözésig, és a határ a csillagos ég – mondja a szakember.A KSH szerint országosan tízezer lakosra 6,7 új építésű lakás jutott, ez az érték Csongrád megyében alig kisebb, 6,3. A mutató Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, 22,8, de az országos átlag feletti értékek jellemezték a főváros mellett Pest, Veszprém és Vas megyéket is.Az épített lakások átlagos alapterülete országosan 101 négyzetméter, és ez megyénkben sem sokkal kisebb, 96. Ez azt is jelenti, hogy sok kisebb és megfizethetőbb lakás mellett nagyon tágas családi házak is épülnek, máshogy nem jön ki a matek. Ami a megyénkben egyébként úgy jön össze, hogy a lakások 57 százalékát többszintes, többlakásos épületben, négytizedét családi házas formában, 3 százalékát pedig úgynevezett „csoportházban" adták át. További érdekesség, hogy a legnagyobb átlagos alapterületű otthonokat Nógrád és Békés megyében húzták fel, éppen ezek kullognak a sor végén a tízezer lakosra jutó új lakások építésében.