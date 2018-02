Kiterjedt a teknő a múzeum előtt: már nem csak a járda süllyed

Fotó: Frank Yvette

– Fel kell tárni a teljes ásatási helyszínt, nemcsak az aszfaltozott rész alattit, és a korábban tervezettnél valószínűleg mélyebbre kell majd ásni a földbe, hogy megoldjuk a problémát – mondta el Medgyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese, akit azért kérdeztünk, mert a Móra-park szélén, az aszfaltozott járdán keletkezett balesetveszélyes „teknő" mellett már a láthatóan parkosított részre is kiterjedt a talajsüllyedés.

Fotó: Frank Yvette

Mint korábban megírtuk, a júliustól szeptember elejéig tartó ásatás során a múzeum régészei feltárták az egykori szegedi vár déli kaputornyát, bejáratát és török, illetve barokk kori részeket. Miután a feltárás régészeti szempontból befejeződött, szeptember közepén visszatemették a gödröket, és leaszfaltozták a felbontott területet. December elején aztán megadta magát az aszfaltréteg alatti talaj, emiatt a járda besüllyedt, és balesetveszélyessé vált. Az érintett rész azóta is kordonnal van körbekerítve.Bár az ásatási munkagödröt visszatemették, és tömörítették is a földet, az mégis porózussá vált. Ehhez vélhetően annak is köze van, hogy az ásatás során nagyobb kövek is kikerültek a földből, amelyek addig hozzájárultak a talaj szilárdságához. Nem lehetett előre látni, hogy az ásatás miatt megváltozik a talajszerkezet – mondta korábban kérdésünkre a múzeum igazgatóhelyettese –, emiatt garanciális munkaként nem lehetett elvégeztetni a helyreállítást a kivitelezővel.

Közbeszerzést írtak ki a feladatra, de a munka költsége a korábban tervezett egymillió forintnál várhatóan magasabb lesz, ugyanis mélyebb feltárásra van szükség. Miután fölbontották a területet, új rétegrendet alakítanak ki a szakemberek, ami biztosítja a talaj stabilitását. A munkát a múzeum fizeti.Mivel szinte a nyári ásatás mélységéig le kell majd hatolni a földbe, egyúttal a víziközművek állapotát is ellenőrzik majd, nem esett-e bennük kár – tette hozzá Medgyesi Konstantin. A munkákkal április végére kell végezniük, de az időjárástól függően szeretnék mielőbb elvégezni a terület helyreállítását.