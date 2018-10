Kitört a botrány a Gesztenyeligetben - összefogtak a nyugdíjasok az extra díjemelés miatt.

30, 33 majd 60 ezer

A Gesztenyeliget 2008 óta működik, és tényleg szép.

Mit mérnek az órák?

Beck Zoltán és Szebenyi Gábor. Megdöbbentek azon, amit találtak.

A tűzjelző az egyik lakásban.

„Magas szintű és komplex"

– A problémákat hiába próbáltuk megbeszélni a tulajdonossal, nem értünk el eredményt. Mindenkinek az egészségét megviseli, ami történik – mondta a 2008 óta működő magánintézmény egyik lakásában Beck Zoltán , korábbi szegedi önkormányzati képviselő.– A biztonság ígérete miatt költöztünk be ide, azzal a tudattal, hogy később, amikor öregszünk, betegszünk, butulunk, gond lehet velünk, de itt vigyáznak ránk, kulturált körülmények között mehetünk a másvilágra.8–9 millió forintért kötöttünk halálig tartó bérleti szerződést egy lakrészre. Vannak ezzel együtt járó szolgáltatások, és pluszszolgáltatási csomagok. A szerződés szerint jó ideig havi harmincezer forintot kellett fizetni a közös költségekre, plusz a lakrészre a rezsit. A szolgáltatások apróbb hibákkal rendben mentek – hallottuk az előzményeket.Másfél éve 30 ezer forintról 33 ezerre nőtt a díj. Idén nyáron jelentette be a tulajdonos a lakógyűlésen, hogy a díjat fölemeli 60 ezerre. Akadtak, akik ezt már nem tudták kifizetni, a többség – Zoltán tudomása szerint 95 százaléka – nem is akarta, csak a 33 ezret adja oda. Úgy érveltek, hogy a szerződésben szereplő 15. pont, amely szerint a bérbeadónak joga van egyoldalúan emelni a szolgáltatási díjakat, azt is tartalmazza, hogy „természetesen a bérlők érdekeinek figyelembevételével". Szerintük a bevételbe az évről évre megürülő és újból kiadott lakások után befolyó 9 milliókat, a mélygarázsban kiadott helyek bérleti díját is bele kellene számolni. Nem hiszik el, hogy tényleg veszteséges a működtetés, miközben az épület mögött épül az újabb ház.A lakók augusztus 28-án a kormányhivatalhoz fordultak, vizsgálatot kérve. Maguk is utánanéztek a ház működésében részt vevő vagy részt vett négy vállalkozás, a Dr. Maron Klinika, a Derko Nyugdíjas Klub Kft., a Gesztenyeliget Lakócentrum Nonprofit Kft. és a HAG Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. dolgainak. Birtokukba került a Szegedi Törvényszék határozata is. Eszerint a bíróság elrendelte a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrum Nkft. felszámolását: a végzés 2018. június 26-án jogerőre emelkedett. Mindebből arra következtettek, hogy baj lehet. Most már azon is eltűnődtek, hogyan lehet, hogy valaki ötször egymás után ugyanolyan összegű villanyszámlát kap a Gesztenyeligettől.– Felébredt bennem a jogász, és megnéztem, hogyan fizetünk mi a háznak a fűtésért, villanyért, hideg és meleg vízért – mondta Szebenyi Gábor . – Arra jutottam, hogy a kezdetek óta nincsenek hitelesített mérőeszközök a házban. Vajon hogyan lehet az, hogy miközben minden szolgáltatónak fillérre szabott árai vannak, a Gesztenyeliget az áramra és a vízre is rárak még vagy 20–30 százalékot, és a ház központi fűtésére alapdíjat is számol? Az elszámolással kapcsolatos kérdéseimre tértivevényes ajánlott levélben kértem választ, nem kaptam. Azóta nem fizetek rezsit, és följelentést fogok tenni, csalás gyanújával.– Az egyik lift régóta nem működik a házban. A másik lifttel közlekedik mindenki, azon jön-megy az étel, a veszélyes hulladék, a takarító is a kocsijával – sorolja Jeszenszky Sándorné . – Amióta ez a vita zajlik, a dolgozók is máshogy állnak hozzánk. Az eseti, egyedi orvoshoz szállítást, ami a szerződés szerint járt, olykor megtagadják. A nővérhívót hiába nyomnám meg, nem működik, a tűzjelző pedig ilyen – mutatott az asszony a mennyezeten egy dobozra, amelyben a vezetékek látszanak.– Egy ideje súlyos, gyógyíthatatlan betegek érkeznek, akik havi díjat fizetnek az életük végéig tartó állandó ápolásért – tette hozzá Beck Zoltán. – Úgy tudjuk, most 29 ilyen lakóról gondoskodnak itt. Ez az érintett családok szempontjából érthető. Mi viszont, ha ez folytatódik, néhány éven belül nem egy valamilyen szinten még kommunikáló közösségben leszünk, hanem teljes csöndben.Egy hete beszéltünk a lakók képviselőivel. Még ugyanazon a napon a tulajdonosnak, Ambrus Jánosnak is föltettük kérdéseinket. Ő ezután tárgyalni hívta a nyugdíjasokat, és új díjemelési javaslatot terjesztett elő. Ezt szerdán, lakógyűlésen ismertette. Nekünk pedig elküldött egy jogásznyelven, géppel írt, kézzel aláírt nyilatkozatot. Eszerint a negyedik nyugdíjas, akivel beszéltünk, azt kéri az újságírótól, nyilatkozatát „tekintse tárgytalannak, és tartózkodjon annak bármilyen formában történő közlésétől". Ambrus János kérdéseinkre az alábbi tájékoztatást küldte:

„Szeretnénk reális információt adni intézményünkről, amely az elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy segítsen családoknak, hogy ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozójukat megfelelő körülmények között tudhassák, vagy magukról gondoskodni kívánó emberek részére megfelelő ellátást biztosítson idős napjaikra. A 33.000 Ft alapszolgáltatási díjunkat azért emeltük 60.000 Ft-ra, mert az alapszolgáltatáshoz tartozó költségek jelentősen megemelkedtek, a szolgáltatáshoz kapcsolódó munkabérek is. Az egészségügyi dolgozók munkabére közel 40–50 százalékkal emelkedett az elmúlt két évben, 2019-re 100 százalékos növekedést fog elérni. A Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumban magas szinten személyre szabott, komplex ápolást biztosítunk egészségügyi dolgozók és orvosok bevonásával. Ehhez a feltételek teljes mértékben adottak a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumban, amely közel 100 lakó ellátását biztosítja. Nekünk a szolgáltatásokat, a folyamatos rendelkezésre állást biztosítanunk kell, hiszen a biztonság és a teljes körű ellátás miatt választották a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumot. A lakókkal kötött szerződés alapján lehetőség van az emelésre. Ugyanakkor tudomásul vettük a kialakult helyzetet, függetlenül attól, hogy a 60.000 Ft messze a piaci ár alatt van, és intézményünk állami támogatást sem kap. Dolgozunk a díj részletekben történő fokozatos emelésén, bízunk benne, mielőbb sikerül megegyezni az alapszolgáltatási díj összegében, úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Valóban vizsgálat van a kormányhivatal részéről. A vizsgálat befejezését követően tudunk erről nyilatkozni, hozzátéve, hogy intézményünket folyamatosan vizsgálják eljáró hatóságok, ami tevékenységünkből eredően teljesen rendben van."