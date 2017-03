Kivágják a védett kiskörúti fákat

Nem dőltek be a megtévesztésnek



Az MKKP december elején a Petőfi Sándor sugárút kivágásra ítélt fáit igyekezett úgy megmenteni, hogy a környezetgazdálkodási cég által festékkel megjelölt fák jelöléseit átfestették: szívet, csillagot, arcokat, amőbát festettek rájuk, és más fákra is. A sugárút egyik oldalán az önkormányzati cég szerint a villamosok helyigénye és a felsővezeték biztonsága miatt kellett kivágni, illetve csonkolni a fák egy részét, a másik oldalon pedig az egészségi állapotuk miatt. A fák egy része ugyan megmenekült, de csak átmenetileg. A munkát még kora tavasszal befejezik – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetőjétől.

Tizenkét védett, 30-40 éves kiskörúti japánakácra tettek figyelemfelkeltő táblát a napokban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi tagjai. A táblákon feliratok mellett madár, hernyó, sőt még Csukás István mesealakja, Pom Pom is megjelenik.Az akció apropója, hogy a tervek szerint egy több száz milliós beruházás részeként kicserélik a közműveket is a Tisza Lajos körút Dugonics tér és Aradi vértanúk tere közti szakaszán, az öreg fák gyökerei viszont a közművek úgynevezett űrszelvényeibe – biztonsági terébe – nőttek, ezért kivágásra ítélték őket.– Gondolkodásra szerettük volna ösztönözni az embereket. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy a fák csak oszlopok. A táblákról viszont kiderül, hogy egy csomó élőlény otthona, másrészt maga is egy élőlény – mondta a tiltakozás egyedi formájáról Pál Anna, az MKKP szegedi tagja.– A kiskörút összes fája védett. Ezek közül 35 van azon a szakaszon, amelyet érint a beruházás. Szakértőkkel és a közszolgáltatókkal is egyeztettünk, és sajnos a víz- és gázvezetéken álló 12 fát muszáj kivágni – tájékoztatott Frankó János. A polgármesteri hivatal fejlesztési irodájának referense elmondta, egy közműcserénél könnyen megsérülhet egy nagyobb fa vezetékhez túl közel eső gyökérzete, emiatt a fa statikailag meggyengül, és egy nagyobb szélrohamnál könnyen kidőlhet. Azaz balesetveszélyessé válik, függetlenül attól, hogy korábban egészséges volt-e.A kivágásra ítélt 12 fa helyett viszont 25-öt ültetnek a területre a beruházás során, illetve a város másik részén további 53-at. Az új csemetéket pedig úgy ültetik el, hogy azok évtizedekig ne okozzanak problémát. A kiemelt közérdekű beruházáshoz azonban, amelynek során nagyjából harmadával nő az érintett szakaszon a zöldfelület, reálisan csak jövő tavasszal fognak hozzá. Úgyhogy a védett nagy japánakácokat addig nem bántják.