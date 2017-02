Kivágták vagy csonkolták a fákat a garázssoron

Nem a vezeték, a favágás rázta meg Kiss Sándort is. Fotó: Frank Yvette

– Ez fanyesés?! Ez barbárság! – mondta felháborodva pénteken a makkosházi Lomnici utca végén lévő garázssoron az Istvánként bemutatkozó garázstulajdonos. Tőle néhány méterre, a Csongrádi sugárúthoz közelebb már végeztek a favágók: megcsonkított akácok, diófák és halomba hordott gallyak, földarabolt vastag ágak tanúskodtak róla. A garázssor másik végén zúgtak már a motoros fűrészek, amikor ott jártunk, de ugyanúgy a magasfeszültségű vezeték alatt dolgoztak a munkások.Kedd óta vágták a fákat a garázssoron, amin a bérlők és a környező panelek lakói egyöntetűen felháborodtak. A vezeték úgy húszméteres magasságban fut, a 25-30 éves fák ágait viszont legfeljebb négy méteres magasságban elvágták, a kisebbeket pedig tőből kivágták. A helyszínen volt egy aprítógép is – a kisebb gallyakat ezen darálták le.– Megértem, ha a koronáját megnyesik, de nem így kellett volna nekiesni! Jöjjenek ki nyáron, majd meglátják! Holtbiztos, hogy a fák fele ki fog száradni – csatlakozott Istvánhoz szomszédja, Kiss Sándor, akinek 1993 óta van itt garázsa.

Visszafogták az áramszolgáltatót



– Igyekszünk visszafogni a DÉMÁSZ igényeit, és megóvni minél több fát. Ha nem ezt tennénk, sokkal nagyobb lenne a pusztítás – mondta el kérdésünkre Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója. Az áramszolgáltató egy alvállalkozót bízott meg a favágással, amelynek munkásai a városi cég szakmai felügyelete mellett végzik a munkát. Azaz amit a helyszínen láttunk, már egy kompromisszumos megoldás eredménye.

DÉMÁSZ: Veszélyes volt



Ahol az elektromos vezetékek biztonsági övezetébe benőtt növényzetet és faágakat a zavartalan villamosenergia-ellátás szempontjából az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. veszélyesnek minősíti, ott elvégezteti a szükséges beavatkozásokat. Ilyen munkáknál nem mindig tudnak figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi szempontokat. Mivel a február eleji helyszíni bejáráson kiderült, hogy a növényzet elszaporodása élet-és balesetveszélyt jelent a közelben élő családok, gyerekek számára, a vonatkozó rendeletnek megfelelően 4 méter magasságra visszavágták a növényzetet – közölte a EDF DÉMÁSZ Kommunikációs Csoportja. Az érintett 132 kV-os távvezeték egyébként Szeged áramellátása szempontjából kiemelt fontosságú – tették hozzá.

– Ezeket a fákat az itt lakók ültették, azért, hogy zöldebb legyen a terület, és hogy megállítsa az autókat, mert azok itt jártak át árkon-bokron. Én is elültettem két diófát, az egyik most kezdett teremni. Azt is megcsonkították – tette hozzá a férfi. Megjegyezte, egyetlen előnye a mostani akciónak az, hogy a fák takarása híján a szomszédos kiserdőben élő hajléktalanok innentől legalább nem ide járnak majd a nagydolgukat végezni.– Amikor tegnap reggel láttuk, mi folyik itt, kikiabáltunk az ablakon az egyik munkásnak, hogy miért vágják ki, kinek az útjában vannak ezek a fák – mondta Eszes Istvánné, aki egyik rokonával, Megyesi Tamással együtt nézte végig a pusztítást. Kihívták a rendőrséget is, akik ellenőrizték is a munkát. Úgy vélik, emiatt menekült meg a fák többsége a házuk előtt, amelyeket szerintük vaktában vagdostak ki. – Olyan szép zöldövezet volt ez. Attól félek, a másik oldalon álló meggyfákat is kivágják majd – mondta az idős nő.